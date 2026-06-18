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Dossier Cet article est issu du dossier «Football: Candidature Maroc-Espagne-Portugal à la Coupe du Monde 2030» Voir tout le sommaire
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Mondial 2030 : Sánchez souligne la portée symbolique du partenariat avec le Maroc et le Portugal

À l’occasion d’une réunion consacrée aux préparatifs du Mondial 2030, Pedro Sánchez a salué la collaboration entre l’Espagne, le Maroc et le Portugal, soulignant l’importance de ce projet commun entre "pays amis et voisins".

Mondial 2030 : Sánchez souligne la portée symbolique du partenariat avec le Maroc et le Portugal
H.K.
Le 18 juin 2026 à 11h52 | Modifié 18 juin 2026 à 12h02

Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a souligné, mercredi 17 juin 2026 à Madrid, la forte portée symbolique de la coopération entre l'Espagne, le Maroc et le Portugal dans le cadre de l’organisation commune de la Coupe du monde de football 2030.

S’exprimant lors de la troisième réunion de la commission interministérielle chargée de la préparation de cet événement planétaire, M. Sánchez a affirmé que l’Espagne relève ce défi aux côtés de "deux pays amis et voisins", le Maroc et le Portugal, indique la présidence du gouvernement espagnol.

Le chef de l’Exécutif espagnol a fait observer que le Mondial 2030 représente l’un des événements les plus importants de l’histoire récente de l’Espagne, rappelant qu’il s’agit de la plus grande compétition sportive au monde.

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Tags : Coupe du monde 2030, Mondial 2030, Pedro Sanchez, Rabat-Madrid
H.K.
Le 18 juin 2026 à 11h52
SOMMAIRE DU DOSSIER
Mondial 2030 : Sánchez souligne la portée symbolique du partenariat avec le Maroc et le Portugal

Mondial 2030 : Sánchez souligne la portée symbolique du partenariat avec le Maroc et le Portugal

Les patronats marocain, espagnol et portugais créent un comité conjoint dédié à la Coupe du monde 2030

Les patronats marocain, espagnol et portugais créent un comité conjoint dédié à la Coupe du monde 2030

Mondial 2030 : première rencontre institutionnelle entre Fouzi Lekjaa et son homologue portugais

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Mondial 2030. Eduard Dervishaj, nouveau coordinateur espagnol pour l’organisation tripartite

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Fès est toujours sur la liste des villes du Mondial 2030, contrairement aux rumeurs

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L'organisation du Mondial 2030 officiellement attribuée au trio Maroc-Espagne-Portugal

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Mondial 2030 : Fès se prépare à la visite d'inspection de la FIFA

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Grand Stade de Casablanca : nouvelles informations sur la situation du projet et sa composition

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Les premières photos du futur Grand stade de Casablanca

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Mondial 2030 : Le FIFA Fan Festival et les camps de base des équipes au centre de la réunion du comité tripartite à Agadir

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Réunion à Agadir du comité tripartite de la Coupe du monde 2030

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Le Maroc, le Portugal et l’Espagne signent l’accord de candidature pour l’organisation du Mondial 2030

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À l’horizon 2030, trois nouveaux centres médico-chirurgicaux du sport à Salé, Benslimane et Tanger

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Le Maroc lance le concours architectural pour la conception du Grand Stade de Casablanca : les détails

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CAN 2025-Mondial 2030 : 14,5 milliards de DH pour remettre à niveau 6 stades et construire le Grand Stade de Casablanca

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Deux matchs de gala font l’événement la veille des Assemblées annuelles BM-FMI

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Lekjaâ (sur Radio Mars) : “Nous aspirons à tenir la finale au Maroc dans le futur Grand Stade de Casablanca”

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Mondial 2030 : le Premier ministre portugais n'exclut pas l'Ukraine de la candidature maroco-ibérique

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Mondial 2030 : pourquoi la candidature maroco-ibérique est imbattable (Experts)

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La candidature maroco-hispano-portugaise est la plus forte à tous les niveaux (fédération portugaise)

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Mondial 2030 : réactions favorables dans le monde à la candidature Maroc-Espagne-Portugal

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Coupe du monde 2030 : quelle place pour le Maroc dans la candidature tripartite ?

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Mondial 2030 : la FRMF et ses homologues espagnole et portugaise se réunissent à Kigali

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Le Maroc officiellement candidat pour la Coupe du monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal

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