Mondial 2030 : Sánchez souligne la portée symbolique du partenariat avec le Maroc et le Portugal

À l’occasion d’une réunion consacrée aux préparatifs du Mondial 2030, Pedro Sánchez a salué la collaboration entre l’Espagne, le Maroc et le Portugal, soulignant l’importance de ce projet commun entre "pays amis et voisins".

Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a souligné, mercredi 17 juin 2026 à Madrid, la forte portée symbolique de la coopération entre l'Espagne, le Maroc et le Portugal dans le cadre de l’organisation commune de la Coupe du monde de football 2030.

S’exprimant lors de la troisième réunion de la commission interministérielle chargée de la préparation de cet événement planétaire, M. Sánchez a affirmé que l’Espagne relève ce défi aux côtés de "deux pays amis et voisins", le Maroc et le Portugal, indique la présidence du gouvernement espagnol.

Le chef de l’Exécutif espagnol a fait observer que le Mondial 2030 représente l’un des événements les plus importants de l’histoire récente de l’Espagne, rappelant qu’il s’agit de la plus grande compétition sportive au monde.

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