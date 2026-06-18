Alerte météo. Vague de chaleur dans plusieurs provinces, jusqu'à 45°C

Une vague de chaleur touchera plusieurs provinces du Maroc à partir de ce vendredi 19 juin et jusqu’au dimanche 21 juin, avec des températures pouvant atteindre 45°C dans certaines régions.

Le 18 juin 2026 à 11h55 | Modifié 18 juin 2026 à 12h16

La Direction générale de la météorologie a annoncé dans un bulletin d'alerte de niveau de vigilance orange que les provinces de Taza, Berkane, Oujda-Angad, Fès, Moulay Yacoub et Taounate connaîtront un temps chaud (39/42°C) le samedi 20 et le dimanche 21 juin.

Par ailleurs les provinces d'Errachidia, Jerada, Taourirt, Figuig, Zagora, Tata, Boujdour, Oued Ed-Dahab, Aousserd, Guercif et Boulemane subiront une vague de chaleur (40/45°C) du vendredi 19 au dimanche 21 juin.

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