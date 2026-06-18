Céréales : 100.000 quintaux collectés par jour au 15 juin 2026
Les opérations de récolte et de collecte des céréales se déroulent dans de bonnes conditions, selon le ministre de l’Agriculture Ahmed Bouari. À la mi-juin, les volumes collectés dépassaient les 100.000 quintaux par jour, tandis qu’un dispositif a été mis en place pour renforcer le stockage et encourager la constitution de réserves stratégiques.
Les opérations de récolte, de collecte et de commercialisation des céréales ont démarré progressivement à travers le Royaume. Intervenant à la Chambre des conseillers, le ministre de l’Agriculture, Ahmed Bouari, a assuré que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour accompagner les agriculteurs et garantir le bon déroulement de la campagne.
Selon le ministre, les premières données font état de rendements variant entre 15 et 57 quintaux à l’hectare selon les régions. Au 15 juin 2026, les quantités collectées dépassaient les 100.000 quintaux par jour durant la deuxième semaine du mois.
Ahmed Bouari a précisé qu’environ 84% des volumes collectés proviennent des régions de Casablanca-Settat, Fès-Meknès et Marrakech-Safi. Le suivi des opérations de collecte et de commercialisation est assuré par l’Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses (ONICL), qui veille également au contrôle de la qualité des produits.
Le ministre a souligné que l’enjeu ne se limite pas à la réussite de la récolte, mais concerne également l’amélioration des conditions de commercialisation du produit national et le renforcement des capacités de stockage.
Dans ce cadre, le gouvernement a fixé le prix de référence du blé tendre destiné aux minoteries industrielles à 280 dirhams le quintal et prévoit la collecte de 15 à 20 millions de quintaux de blé tendre national à travers une convention conclue avec les professionnels du secteur.
Pour soutenir la constitution d’un stock stratégique, une prime de stockage de 3 dirhams par quintal et par quinzaine a été instaurée pour le blé tendre conservé. Cette mesure, appliquée pour la première fois, vise à encourager le stockage de la production nationale et à porter la couverture des besoins du pays à six mois, contre trois mois actuellement.
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