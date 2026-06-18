Le 18 juin 2026 à 12h26 | Modifié 18 juin 2026 à 12h36

Voici les prévisions météorologiques pour le vendredi 19 juin 2026, établies par la Direction générale de la météorologie :

- Temps assez chaud à chaud sur le Sud-Est, l'Est et le sud des provinces du Sud, l'Oriental, le Saiss, l'intérieur du Gharb et les plaines de Tadla et Rehamna.

- Ondées et orages par endroits sur le Moyen Atlas et le sud de l'Oriental.

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- Temps passagèrement nuageux avec gouttes de pluies sur l'est de la Méditerranée.

- Nuages bas assez denses avec formations brumeuses ou bruines sur les plaines atlantiques, la rive méditerranéenne et le nord-ouest des provinces sahariennes.

- Rafales de vent assez fortes sur l'Oriental et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

- Températures minimales de l'ordre de 09/15°C sur l'Atlas et le Rif, de 20/26°C sur le sud de l'Oriental, le Saiss, le Sud-Est et le sud des provinces sahariennes et de 16/21°C partout ailleurs.

- Températures en hausse sur l'Oriental et les provinces sahariennes et en légère baisse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Casablanca et Agadir et entre Dakhla et Lagouira et peu agitée ailleurs.

Voici les températures minimales et maximales :

- Oujda 19 33

- Bouarfa 23 37

- Al Hoceima 20 26

- Tétouan 20 26

- Sebta 21 24

- Mellilia 21 25

- Tanger 22 31

- Kénitra 21 28

- Rabat 20 27

- Casablanca 20 26

- El Jadida 20 26

- Settat 18 32

- Safi 19 25

- Khouribga 15 33

- Béni Mellal 18 33

- Marrakech 17 34

- Meknès 17 34

- Fès 18 36

- Ifrane 13 30

- Taounate 23 39

- Errachidia 20 39

- Ouarzazate 20 39

- Agadir 26 24

- Essaouira 19 24

- Laâyoune 17 30

- Es-Semara 18 36

- Dakhla 19 24

- Aousserd 20 42

- Lagouira 17 26

- Midelt 18 35

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