Prévisions météorologiques pour le vendredi 19 juin 2026
Voici les prévisions météorologiques pour le vendredi 19 juin 2026, établies par la Direction générale de la météorologie :
- Temps assez chaud à chaud sur le Sud-Est, l'Est et le sud des provinces du Sud, l'Oriental, le Saiss, l'intérieur du Gharb et les plaines de Tadla et Rehamna.
- Ondées et orages par endroits sur le Moyen Atlas et le sud de l'Oriental.
- Temps passagèrement nuageux avec gouttes de pluies sur l'est de la Méditerranée.
- Nuages bas assez denses avec formations brumeuses ou bruines sur les plaines atlantiques, la rive méditerranéenne et le nord-ouest des provinces sahariennes.
- Rafales de vent assez fortes sur l'Oriental et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.
- Températures minimales de l'ordre de 09/15°C sur l'Atlas et le Rif, de 20/26°C sur le sud de l'Oriental, le Saiss, le Sud-Est et le sud des provinces sahariennes et de 16/21°C partout ailleurs.
- Températures en hausse sur l'Oriental et les provinces sahariennes et en légère baisse ailleurs.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Casablanca et Agadir et entre Dakhla et Lagouira et peu agitée ailleurs.
Voici les températures minimales et maximales :
- Oujda 19 33
- Bouarfa 23 37
- Al Hoceima 20 26
- Tétouan 20 26
- Sebta 21 24
- Mellilia 21 25
- Tanger 22 31
- Kénitra 21 28
- Rabat 20 27
- Casablanca 20 26
- El Jadida 20 26
- Settat 18 32
- Safi 19 25
- Khouribga 15 33
- Béni Mellal 18 33
- Marrakech 17 34
- Meknès 17 34
- Fès 18 36
- Ifrane 13 30
- Taounate 23 39
- Errachidia 20 39
- Ouarzazate 20 39
- Agadir 26 24
- Essaouira 19 24
- Laâyoune 17 30
- Es-Semara 18 36
- Dakhla 19 24
- Aousserd 20 42
- Lagouira 17 26
- Midelt 18 35
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