Classement FIFA : Les Lions de l'Atlas atteignent le 6e rang mondial pour la première fois de leur histoire
Le Maroc s'est hissé à la 6e place du classement FIFA en temps réel, le mercredi 17 juin, suite au nul (1-1) concédé par le Portugal face à la République démocratique du Congo lors de la 1ʳᵉ journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 à Houston, aux États-Unis.
Pour la première fois de son histoire, le Maroc se retrouve à la 6e place du classement FIFA.
Suite au nul (1-1) concédé par le Portugal face à la République démocratique du Congo, les Lions de l’Atlas (6ᵉ) et le Brésil (5ᵉ) ont progressé chacun d'un rang, tandis que la sélection portugaise recule de deux places pour se retrouver 7ᵉ.
À l’échelle continentale, le Maroc consolide son statut de leader devant le Sénégal (16ᵉ), le Nigeria (25ᵉ), l’Égypte (29ᵉ) et la Côte d’Ivoire (30ᵉ ). L’Algérie (31ᵉ) sort quant à elle du Top 5 africain, conséquence de sa lourde défaite face à l’Argentine (3-0) et de la victoire des Éléphants ivoiriens contre l’Équateur (1-0).
La prochaine rencontre des hommes de Mohamed Ouahbi est programmée le vendredi 19 juin à 23h (heure marocaine) au Gillette Stadium de Boston, face à l’Écosse. Pour rappel, les Marocains ont entamé leur Coupe du monde par un nul encourageant contre le Brésil (1-1).
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