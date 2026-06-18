Le gouvernement veut porter le nombre d'universités publiques de 12 à 27

Le projet de révision de la carte universitaire publique prévoit un important redécoupage. L’objectif est de mieux répartir l’offre d’enseignement supérieur sur le territoire, de réduire la surcharge des établissements et de renforcer leur contribution au développement régional. Le Conseil supérieur de l’éducation soutient l’orientation générale du projet tout en appelant à l’inscrire dans une réforme plus globale du secteur.

Le projet de révision de la carte universitaire publique marocaine prévoit une profonde restructuration du paysage de l’enseignement supérieur. Soumis au Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS), il propose de faire passer le nombre d’universités publiques de 12 à 27 à travers le découpage de plusieurs grands établissements.

L’objectif affiché est de mieux répartir l’offre universitaire sur le territoire national, de réduire la surcharge que connaissent certaines universités et de rapprocher les services universitaires des étudiants.

Concrètement, l’Université Ibn Zohr d’Agadir serait divisée en cinq universités. Les universités Abdelmalek Essaâdi de Tétouan, Hassan II de Casablanca, Mohammed V de Rabat et Cadi Ayyad de Marrakech seraient chacune réparties en trois universités. Les universités Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès, Moulay Ismaïl de Meknès et Mohammed Premier d’Oujda seraient, quant à elles, divisées en deux établissements.

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En revanche, les universités Chouaïb Doukkali d’El Jadida, Hassan Iᵉʳ de Settat, Ibn Tofaïl de Kénitra et Moulay Slimane de Béni Mellal conserveraient leur organisation actuelle.

Le projet prévoit une mise en œuvre progressive entre 2026 et 2028. Des investissements destinés à accompagner la restructuration et la création de nouveaux établissements sont également programmés à l’horizon 2030.

"Equité territoriale"

Selon le document présenté au Conseil, cette nouvelle organisation doit permettre de renforcer la contribution de l’université au développement économique et social, aussi bien à l’échelle régionale que nationale. Le projet prévoit également la création de nouveaux établissements universitaires ainsi qu’une offre de formation davantage adaptée aux besoins des régions et aux métiers d’avenir.

Dans son avis, le CSEFRS estime que cette réorganisation peut contribuer à améliorer l’équité territoriale, à réduire l’encombrement des grandes universités et à renforcer leur gouvernance. Il considère également qu’elle pourrait rapprocher davantage les services universitaires des étudiants et renforcer le rôle des universités dans le développement régional.

Le Conseil souligne toutefois que le découpage des universités ne saurait, à lui seul, répondre aux défis de l’enseignement supérieur. Il appelle ainsi à inscrire cette réforme dans une vision plus globale intégrant notamment la gouvernance, la qualité de la formation, la recherche scientifique et l’autonomie des universités.

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