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Dossier Cet article est issu du dossier «Guerre Israël Etats-Unis contre l'Iran» Voir tout le sommaire
INTERNATIONAL

Trump dit mener les “derniers efforts” en vue d'un accord avec l'Iran

Le président américain Donald Trump a affirmé mardi 9 juin que la diplomatie américaine menait les "derniers efforts" en vue de la conclusion d'un accord avec l'Iran, au lendemain de la cessation de frappes réciproques inédites depuis la trêve conclue il y a deux mois.

Trump dit mener les “derniers efforts” en vue d'un accord avec l'Iran
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Le 9 juin 2026 à 9h09

"Nous sommes dans les derniers efforts de ce qui va être un très, très bon accord", a-t-il affirmé, évoquant un délai de "deux à trois jours" pour que cet accord soit conclu.

Après 100 jours de guerre et l'entrée en vigueur le 8 avril d'un fragile cessez-le-feu, les explosions et alertes avaient de nouveau retenti à Téhéran ou Tel-Aviv dimanche et lundi. Les attaques ont fait 15 blessés en Iran, selon le chef de l'organisation nationale des urgences.

Donald Trump, qui cherche une sortie à ce conflit impopulaire aux Etats-Unis à l'approche des élections de mi-mandat, avait exhorté l'Iran et Israël à cesser "immédiatement" les hostilités.

Téhéran a d'abord annoncé l'arrêt de son opération militaire contre Israël, qui l'a ensuite imité. "A l'heure actuelle, les hostilités sur ce front ont cessé", a confirmé le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.

Signe d'accalmie, le principal aéroport international de Téhéran a annoncé tôt mardi un "retour à la normale" de ses conditions d'exploitation, au lendemain de la réouverture de l'espace aérien du pays, partiellement fermé entre dimanche et lundi.

En moins de 24 heures, l'Iran a tiré une trentaine de missiles contre Israël selon un responsable militaire israélien, en réponse à une frappe israélienne contre la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah pro-iranien, dans laquelle deux personnes sont mortes et 20 ont été blessées.

Lundi à la mi-journée, le commandement des forces armées iraniennes a annoncé "la cessation de l'opération", qualifiée de "sévère riposte" à Israël. Mais, a-t-il prévenu, "en cas de poursuite de l'agression et des hostilités, y compris dans le sud du Liban, des actions bien plus sévères et répressives qu'auparavant seront entreprises".

14 tués au Liban

Mohammad Bagher Ghalibaf, président du Parlement iranien et principal négociateur de Téhéran, avait affirmé que l'Iran avait "rompu l'équation qui consiste à conclure un cessez-le-feu sur le papier et à le violer systématiquement sur le terrain."

Sur le même ton, Benjamin Netanyahu a assuré qu'Israël riposterait "avec force" à toute nouvelle attaque iranienne.

Lui qui avait ordonné des frappes contre l'Iran malgré l'objection du président américain a aussi dit, "avec respect", qu'Israël exercerait son droit à se défendre "chaque fois que nécessaire".

Plus tôt, le ministre de la Défense Israël Katz a affirmé que son pays "continuera(it) d'agir" contre le Hezbollah.

Téhéran exige un traitement simultané du conflit entre Israël et le Hezbollah, et celui plus large déclenché par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran le 28 février, tandis que Washington souhaite conclure le dossier libanais dans un second temps.

Les frappes israéliennes se sont poursuivies lundi dans le sud du Liban, contre une quinzaine de localités dont la ville de Tyr, faisant 14 tués et plus d'une vingtaine de blessés, selon le gouvernement et la Croix-Rouge.

Le Hezbollah a lui revendiqué de nouvelles attaques contre des forces israéliennes dans le sud du Liban, mais pas sur le territoire israélien.

L'armée israélienne a de son côté affirmé que trois projectiles avaient été tirés "en direction de soldats israéliens en opération dans le sud du Liban", et qu'un projectile supplémentaire était "tombé à proximité des troupes" sans faire de blessé.

Le chef de l'armée libanaise, Rodolphe Haykal, a lui rencontré mardi au Pakistan son homologue pakistanais, Asim Munir. Le Pakistan fait figure de principal médiateur dans les pourparlers visant à mettre fin durablement à la guerre.

Le Pakistan a "souligné l'engagement de son armée à renforcer sa collaboration en matière de défense avec les forces armées libanaises" et à prendre en compte "l'évolution du contexte sécuritaire régional", selon un communiqué militaire.

Alimentant les craintes d'une nouvelle extension du conflit, l'armée israélienne a annoncé tôt mardi avoir intercepté une "cible aérienne suspecte en provenance du Yémen", moins de 24 heures après que les rebelles houthis installés dans ce pays et alliés de l'Iran ont revendiqué une attaque contre Israël et décrété une interdiction de navigation israélienne en mer Rouge, autre voie maritime stratégique.

Dans ce contexte, les prix du pétrole, qui ont flambé ces dernières semaines en raison du blocage du détroit d'Ormuz, ont légèrement reculé mardi matin, le prix du baril de Brent de la Mer du Nord perdant 0,90% à 93,40 dollars, tandis que le West Texas Intermediate se repliait de 1,16% à 90,24 dollars.

Par
Le 9 juin 2026 à 9h09
SOMMAIRE DU DOSSIER
Trump dit mener les &ldquo;derniers efforts&rdquo; en vue d'un accord avec l'Iran

Trump dit mener les “derniers efforts” en vue d'un accord avec l'Iran

L'Iran et les Etats-Unis s'affrontent dans le Golfe, l'aéroport du Koweit fermé

L'Iran et les Etats-Unis s'affrontent dans le Golfe, l'aéroport du Koweit fermé

Les Etats-Unis et l'Iran cherchent à finaliser un accord pour la fin de la guerre

Les Etats-Unis et l'Iran cherchent à finaliser un accord pour la fin de la guerre

L'Iran accuse les Etats-Unis de saboter les négociations de paix

L'Iran accuse les Etats-Unis de saboter les négociations de paix

L'Iran met en garde contre toute nouvelle attaque américaine après les propos de Trump

L'Iran met en garde contre toute nouvelle attaque américaine après les propos de Trump

L'Iran écarte tout compromis après le rejet de sa proposition par Trump

L'Iran écarte tout compromis après le rejet de sa proposition par Trump

Le pétrole monte, avec le rejet par Trump de la contre-proposition iranienne

Le pétrole monte, avec le rejet par Trump de la contre-proposition iranienne

De nouveaux affrontements dans le Golfe jettent une ombre sur l'optimisme de Trump

De nouveaux affrontements dans le Golfe jettent une ombre sur l'optimisme de Trump

Le monde dans l'attente d'une réponse iranienne à une proposition américaine

Le monde dans l'attente d'une réponse iranienne à une proposition américaine

Regain d'optimisme sur une reprise des négociations entre Téhéran et Washington

Regain d'optimisme sur une reprise des négociations entre Téhéran et Washington

Moyen-Orient : forte baisse du pétrole après les &ldquo;grands progrès&rdquo; annoncés par Trump

Moyen-Orient : forte baisse du pétrole après les “grands progrès” annoncés par Trump

Ormuz : le bras de fer n'a &ldquo;même pas commencé&rdquo;, avertit l'Iran face à l'opération américaine

Ormuz : le bras de fer n'a “même pas commencé”, avertit l'Iran face à l'opération américaine

L'Iran met les Etats-Unis au défi de choisir entre un &ldquo;mauvais accord" ou une opération militaire "impossible&rdquo;

L'Iran met les Etats-Unis au défi de choisir entre un “mauvais accord" ou une opération militaire "impossible”

Iran : Washington évoque un long blocus, le pétrole à 125 dollars

Iran : Washington évoque un long blocus, le pétrole à 125 dollars

Donald Trump presse l'Iran de faire &ldquo;vite&rdquo; pour conclure un accord

Donald Trump presse l'Iran de faire “vite” pour conclure un accord

Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements

Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements

Trump annonce une prolongation de la trêve au Liban, pas d'avancée sur l'Iran

Trump annonce une prolongation de la trêve au Liban, pas d'avancée sur l'Iran

Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements

Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements

Le trafic maritime à nouveau paralysé dans le détroit d'Ormuz

Le trafic maritime à nouveau paralysé dans le détroit d'Ormuz

Effondrement des exportations de matières premières via Ormuz, sauf venant d'Iran

Effondrement des exportations de matières premières via Ormuz, sauf venant d'Iran

Mohammad Bagher Ghalibaf, ambitieux &ldquo;visage public&rdquo; de l'Iran post-Khamenei

Mohammad Bagher Ghalibaf, ambitieux “visage public” de l'Iran post-Khamenei

Trêve entre l'Iran et les États-Unis: ce que l'on sait

Trêve entre l'Iran et les États-Unis: ce que l'on sait

Cessez-le-feu en Iran : le pétrole plonge sous 100 dollars, envolée des Bourses d'Asie

Cessez-le-feu en Iran : le pétrole plonge sous 100 dollars, envolée des Bourses d'Asie

Avant la deadline donnée à l’Iran, Trump menace : &ldquo;une civilisation entière mourra ce soir&rdquo;

Avant la deadline donnée à l’Iran, Trump menace : “une civilisation entière mourra ce soir”

Guerre au Moyen-Orient : les conséquences économiques mondiales

Guerre au Moyen-Orient : les conséquences économiques mondiales

L'Iran attaque et menace Trump de représailles &ldquo;dévastatrices&rdquo;

L'Iran attaque et menace Trump de représailles “dévastatrices”

Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements

Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements

Le pétrole flambe à nouveau, jusqu'à quand?

Le pétrole flambe à nouveau, jusqu'à quand?

Le baril de pétrole américain s'envole de plus de 10%, attisé par le ton offensif de Trump

Le baril de pétrole américain s'envole de plus de 10%, attisé par le ton offensif de Trump

Guerre au Moyen-Orient : les conséquences économiques mondiales

Guerre au Moyen-Orient : les conséquences économiques mondiales

Trump promet de frapper &ldquo;extrêmement durement&rdquo; l'Iran durant deux ou trois semaines

Trump promet de frapper “extrêmement durement” l'Iran durant deux ou trois semaines

Explosions et coupures de courant à Téhéran, Trump menace d'&ldquo;anéantir&rdquo; des sites énergétiques iraniens

Explosions et coupures de courant à Téhéran, Trump menace d'“anéantir” des sites énergétiques iraniens

Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements

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Iran : menacer Kharg, un levier pour Trump aux effets incertains

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Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements

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Détroit d'Ormuz : le passage &ldquo;sûr&rdquo; proposé par l'Iran est-il juridiquement valable ?

Détroit d'Ormuz : le passage “sûr” proposé par l'Iran est-il juridiquement valable ?

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