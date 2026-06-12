img_pub
S'abonner
Rubriques
Dossier Cet article est issu du dossier «Guerre Israël Etats-Unis contre l'Iran» Voir tout le sommaire
INTERNATIONAL

Téhéran dit ne pas avoir tranché sur un accord brandi par Trump après l'annulation de frappes

Téhéran a indiqué vendredi 12 juin ne pas avoir encore tranché sur l'accord annoncé par le président américain pour mettre fin à la guerre, tempérant cette nouvelle annonce de Donald Trump qui a évoqué une signature dès "ce week-end".

Téhéran dit ne pas avoir tranché sur un accord brandi par Trump après l'annulation de frappes
Par
Le 12 juin 2026 à 3h57

Donald Trump a annulé jeudi des frappes américaines qu'il avait menacées de lancer dans la soirée contre l'Iran, assurant qu'un terrain d'entente avait été trouvé.

"Nous venons de trouver un très bon accord pour mettre fin à la guerre avec l'Iran et, une fois les documents finalisés, ce qui devrait être fait dans les prochains jours, nous aurons probablement une signature, peut-être en Europe", a déclaré le président américain depuis le Bureau ovale.

La diplomatie iranienne a toutefois peu après assuré que Téhéran n'avait pas encore décidé de signer.

"Jusqu'à présent, l'Iran n'a pas encore abouti à une conclusion définitive concernant l'accord", a déclaré le porte-parole Esmaeil Baqaei aux médias d'Etat iraniens.

Le dirigeant républicain a dit penser que le guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, avait validé ce qu'il a qualifié "d'accord-cadre très solide" avec les Etats-Unis et avancé que son vice-président, JD Vance, le signerait possiblement dès "ce week-end".

Mais il n'a donné aucun détail sur le contenu de ce compromis, si ce n'est qu'il assurait une réouverture immédiate du détroit d'Ormuz après la signature, et l'impossibilité pour l'Iran de se doter de l'arme nucléaire.

Selon un message sur X du bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, Donald Trump avait promis que tout accord final inclurait "l'élimination de l'uranium enrichi" de Téhéran.

Cet espoir de résolution du conflit a entraîné à la baisse le pétrole, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, référence du marché mondial, cédant 1,11% à 89,37 dollars vers 2H30 GMT. Rassérénés, les marchés asiatiques bondissent aussi vendredi matin, l'indice Nikkei à Tokyo grimpant de presque 4%, et le Kospi à Séoul flambant de plus de 7%.

Terminal pétrolier menacé

Jeudi, Donald Trump avait promis de frapper "très fort" l'Iran dans la soirée, menaçant notamment de "prendre l'île de Kharg", son principal terminal pétrolier.

Mais "prenant acte du fait que les discussions avec la République islamique d'Iran ont été vues et approuvées par les plus hautes autorités iraniennes", il a annoncé plus tard avoir "annulé les frappes et les bombardements qui étaient prévus contre l'Iran", sur son réseau Truth Social.

Mardi, Donald Trump avait déjà promis un accord imminent avec l'Iran, pour la 38e fois depuis le début du conflit, selon un décompte de CNN.

L'Egypte a appelé Washington et Téhéran à saisir "l'opportunité" d'un accord pour mettre fin à la guerre, après l'annulation des frappes sur l'Iran, dans un communiqué publié tard jeudi.

Le cessez-le-feu au Moyen-Orient, entré en vigueur le 8 avril, a globalement été respecté jusqu'au week-end dernier, mais cette semaine a été marquée par une reprise marquée des hostilités, plus de trois mois après le début du conflit.

L'armée américaine a indiqué avoir ciblé dans la nuit de mercredi à jeudi "des installations de surveillance militaire, des systèmes de communication et des sites de défense aérienne iraniens à travers tout le pays".

L'Iran a riposté en tirant une vingtaine de missiles vers une base américaine à Azraq en Jordanie - tous interceptés - et a à nouveau ciblé les monarchies du Golfe avec des drones. A Bahreïn, une enfant a été blessée par des débris.

Ormuz fermé

Le détroit d'Ormuz, par lequel passait avant la guerre un cinquième des hydrocarbures consommés dans le monde, a concentré les tensions: l'autorité maritime iranienne a annoncé le fermer totalement "jusqu'à nouvel ordre", alors que le passage d'une vingtaine de navires par jour était jusque-là autorisé.

L'Iran le verrouille depuis le début du conflit le 28 février, les Etats-Unis imposant en retour un blocus des ports iraniens.

Le conflit avait repris dimanche quand l'Iran a lancé des missiles sur Israël, pour la première fois depuis le début de la fragile trêve, en représailles à des frappes israéliennes sur Beyrouth.

Téhéran, parrain du Hezbollah libanais, insiste pour que tout accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient inclue le Liban, dont Washington voudrait traiter le sort à part.

Israël avait riposté aux missiles iraniens, avant que les deux ennemis n'annoncent suspendre les hostilités, comme réclamé par Donald Trump.

Dix membres du personnel d'un hôpital de la ville de Tyr, dans le sud du Liban, ont été blessés dans un bombardement israélien jeudi, a indiqué à l'AFP le directeur de l'établissement.

Le Liban a été entraîné dans la guerre le 2 mars, quand le Hezbollah a visé le territoire israélien en soutien à l'Iran. Depuis, Israël pilonne le pays voisin, disant vouloir "éliminer" le mouvement chiite.

Les opérations israéliennes ont tué plus de 3.700 personnes, principalement dans le sud du pays où son armée occupe désormais une partie du territoire.

Par
Le 12 juin 2026 à 3h57
SOMMAIRE DU DOSSIER
Téhéran dit ne pas avoir tranché sur un accord brandi par Trump après l'annulation de frappes

Téhéran dit ne pas avoir tranché sur un accord brandi par Trump après l'annulation de frappes

L'Iran, à nouveau bombardé par les Etats-Unis, promet de refermer Ormuz

L'Iran, à nouveau bombardé par les Etats-Unis, promet de refermer Ormuz

Trump dit mener les &ldquo;derniers efforts&rdquo; en vue d'un accord avec l'Iran

Trump dit mener les “derniers efforts” en vue d'un accord avec l'Iran

L'Iran et les Etats-Unis s'affrontent dans le Golfe, l'aéroport du Koweit fermé

L'Iran et les Etats-Unis s'affrontent dans le Golfe, l'aéroport du Koweit fermé

Les Etats-Unis et l'Iran cherchent à finaliser un accord pour la fin de la guerre

Les Etats-Unis et l'Iran cherchent à finaliser un accord pour la fin de la guerre

L'Iran accuse les Etats-Unis de saboter les négociations de paix

L'Iran accuse les Etats-Unis de saboter les négociations de paix

L'Iran met en garde contre toute nouvelle attaque américaine après les propos de Trump

L'Iran met en garde contre toute nouvelle attaque américaine après les propos de Trump

L'Iran écarte tout compromis après le rejet de sa proposition par Trump

L'Iran écarte tout compromis après le rejet de sa proposition par Trump

Le pétrole monte, avec le rejet par Trump de la contre-proposition iranienne

Le pétrole monte, avec le rejet par Trump de la contre-proposition iranienne

De nouveaux affrontements dans le Golfe jettent une ombre sur l'optimisme de Trump

De nouveaux affrontements dans le Golfe jettent une ombre sur l'optimisme de Trump

Le monde dans l'attente d'une réponse iranienne à une proposition américaine

Le monde dans l'attente d'une réponse iranienne à une proposition américaine

Regain d'optimisme sur une reprise des négociations entre Téhéran et Washington

Regain d'optimisme sur une reprise des négociations entre Téhéran et Washington

Moyen-Orient : forte baisse du pétrole après les &ldquo;grands progrès&rdquo; annoncés par Trump

Moyen-Orient : forte baisse du pétrole après les “grands progrès” annoncés par Trump

Ormuz : le bras de fer n'a &ldquo;même pas commencé&rdquo;, avertit l'Iran face à l'opération américaine

Ormuz : le bras de fer n'a “même pas commencé”, avertit l'Iran face à l'opération américaine

L'Iran met les Etats-Unis au défi de choisir entre un &ldquo;mauvais accord" ou une opération militaire "impossible&rdquo;

L'Iran met les Etats-Unis au défi de choisir entre un “mauvais accord" ou une opération militaire "impossible”

Iran : Washington évoque un long blocus, le pétrole à 125 dollars

Iran : Washington évoque un long blocus, le pétrole à 125 dollars

Donald Trump presse l'Iran de faire &ldquo;vite&rdquo; pour conclure un accord

Donald Trump presse l'Iran de faire “vite” pour conclure un accord

Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements

Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements

Trump annonce une prolongation de la trêve au Liban, pas d'avancée sur l'Iran

Trump annonce une prolongation de la trêve au Liban, pas d'avancée sur l'Iran

Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements

Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements

Le trafic maritime à nouveau paralysé dans le détroit d'Ormuz

Le trafic maritime à nouveau paralysé dans le détroit d'Ormuz

Effondrement des exportations de matières premières via Ormuz, sauf venant d'Iran

Effondrement des exportations de matières premières via Ormuz, sauf venant d'Iran

Mohammad Bagher Ghalibaf, ambitieux &ldquo;visage public&rdquo; de l'Iran post-Khamenei

Mohammad Bagher Ghalibaf, ambitieux “visage public” de l'Iran post-Khamenei

Trêve entre l'Iran et les États-Unis: ce que l'on sait

Trêve entre l'Iran et les États-Unis: ce que l'on sait

Cessez-le-feu en Iran : le pétrole plonge sous 100 dollars, envolée des Bourses d'Asie

Cessez-le-feu en Iran : le pétrole plonge sous 100 dollars, envolée des Bourses d'Asie

Avant la deadline donnée à l’Iran, Trump menace : &ldquo;une civilisation entière mourra ce soir&rdquo;

Avant la deadline donnée à l’Iran, Trump menace : “une civilisation entière mourra ce soir”

Guerre au Moyen-Orient : les conséquences économiques mondiales

Guerre au Moyen-Orient : les conséquences économiques mondiales

L'Iran attaque et menace Trump de représailles &ldquo;dévastatrices&rdquo;

L'Iran attaque et menace Trump de représailles “dévastatrices”

Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements

Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements

Le pétrole flambe à nouveau, jusqu'à quand?

Le pétrole flambe à nouveau, jusqu'à quand?

Le baril de pétrole américain s'envole de plus de 10%, attisé par le ton offensif de Trump

Le baril de pétrole américain s'envole de plus de 10%, attisé par le ton offensif de Trump

Guerre au Moyen-Orient : les conséquences économiques mondiales

Guerre au Moyen-Orient : les conséquences économiques mondiales

Trump promet de frapper &ldquo;extrêmement durement&rdquo; l'Iran durant deux ou trois semaines

Trump promet de frapper “extrêmement durement” l'Iran durant deux ou trois semaines

Explosions et coupures de courant à Téhéran, Trump menace d'&ldquo;anéantir&rdquo; des sites énergétiques iraniens

Explosions et coupures de courant à Téhéran, Trump menace d'“anéantir” des sites énergétiques iraniens

Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements

Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements

Iran : menacer Kharg, un levier pour Trump aux effets incertains

Iran : menacer Kharg, un levier pour Trump aux effets incertains

Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements

Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements

Détroit d'Ormuz : le passage &ldquo;sûr&rdquo; proposé par l'Iran est-il juridiquement valable ?

Détroit d'Ormuz : le passage “sûr” proposé par l'Iran est-il juridiquement valable ?

Nouvelles vagues d'attaques au Moyen-Orient, les négociations Washington-Téhéran restent à confirmer

Nouvelles vagues d'attaques au Moyen-Orient, les négociations Washington-Téhéran restent à confirmer

Guerre au Moyen-Orient : les conséquences économiques mondiales

Guerre au Moyen-Orient : les conséquences économiques mondiales

L'Iran enterre son puissant chef de la sécurité Larijani et jure de le venger

L'Iran enterre son puissant chef de la sécurité Larijani et jure de le venger

Guerre au Moyen-Orient : Donald Trump appelle à une aide navale internationale au détroit d'Ormuz

Guerre au Moyen-Orient : Donald Trump appelle à une aide navale internationale au détroit d'Ormuz

Ali Larijani, le chef de la sécurité iranienne parvenu au sommet du pouvoir iranien avec la guerre

Ali Larijani, le chef de la sécurité iranienne parvenu au sommet du pouvoir iranien avec la guerre

Pétrole : les routes alternatives au détroit d'Ormuz insuffisantes pour répondre à la demande

Pétrole : les routes alternatives au détroit d'Ormuz insuffisantes pour répondre à la demande

Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements

Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements

Attaque de drone sur l'aéroport de Dubaï, reprise graduelle des vols

Attaque de drone sur l'aéroport de Dubaï, reprise graduelle des vols

Guerre au Moyen-Orient, jour 16 : les derniers développements

Guerre au Moyen-Orient, jour 16 : les derniers développements

Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements

Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements

Guerre au Moyen-Orient, jour 14 (13 mars 2026) : un premier soldat français mort

Guerre au Moyen-Orient, jour 14 (13 mars 2026) : un premier soldat français mort

Guerre au Moyen-Orient, jour 13 (12 mars 2026) : Israël poursuit ses frappes meurtrières au Liban

Guerre au Moyen-Orient, jour 13 (12 mars 2026) : Israël poursuit ses frappes meurtrières au Liban

&ldquo;Où est-il?&rdquo;: mystères autour du nouveau guide suprême iranien

“Où est-il?”: mystères autour du nouveau guide suprême iranien

Guerre au Moyen-Orient, jour 12 (11 mars 2026) : les développements en direct

Guerre au Moyen-Orient, jour 12 (11 mars 2026) : les développements en direct

Guerre au Moyen-Orient, jour 10 (9 mars 2026) : les développements en direct

Guerre au Moyen-Orient, jour 10 (9 mars 2026) : les développements en direct

Guerre au Moyen-Orient, jour 9. Abou Dhabi affirme son droit à se défendre (Ministère des affaires étrangères)

Guerre au Moyen-Orient, jour 9. Abou Dhabi affirme son droit à se défendre (Ministère des affaires étrangères)

Guerre au Moyen-Orient, jour 8. Trump : &ldquo;Aujourd’hui, l’Iran sera frappé très durement&rdquo;

Guerre au Moyen-Orient, jour 8. Trump : “Aujourd’hui, l’Iran sera frappé très durement”

Stocks pétroliers : le Maroc dispose de réserves couvrant entre 30 et 60 jours de consommation (Benali)

Stocks pétroliers : le Maroc dispose de réserves couvrant entre 30 et 60 jours de consommation (Benali)

Guerre au Moyen-Orient, jour 7 (6 mars 2026). Le Qatar met en garde contre un effondrement économique mondial

Guerre au Moyen-Orient, jour 7 (6 mars 2026). Le Qatar met en garde contre un effondrement économique mondial

Les Etats-Unis plus seuls que jamais dans la guerre contre l'Iran

Les Etats-Unis plus seuls que jamais dans la guerre contre l'Iran

Transport maritime: Ormuz classé &ldquo;zone de guerre&rdquo;, des milliers de marins peuvent demander un rapatriement

Transport maritime: Ormuz classé “zone de guerre”, des milliers de marins peuvent demander un rapatriement

Guerre au Moyen-Orient : coup de froid sur le tourisme

Guerre au Moyen-Orient : coup de froid sur le tourisme

&ldquo;Non à la guerre&rdquo;: Pedro Sanchez tient tête à Trump et reçoit le soutien des Européens

“Non à la guerre”: Pedro Sanchez tient tête à Trump et reçoit le soutien des Européens

Guerre au Moyen-Orient, jour 5 (4 mars 2026) : les développements en direct

Guerre au Moyen-Orient, jour 5 (4 mars 2026) : les développements en direct

Moyen-Orient : la flambée des hydrocarbures secoue les Bourses asiatiques, l'Europe tente un rebond

Moyen-Orient : la flambée des hydrocarbures secoue les Bourses asiatiques, l'Europe tente un rebond

Trump menace de &ldquo;cesser tout commerce" avec l'Espagne, "très peu coopérative&rdquo;

Trump menace de “cesser tout commerce" avec l'Espagne, "très peu coopérative”

Téhéran, ville fantôme sous les bombes

Téhéran, ville fantôme sous les bombes

Dans les coulisses de l’élimination de Khamenei : l’opération secrète révélée par la presse anglo-saxonne

Dans les coulisses de l’élimination de Khamenei : l’opération secrète révélée par la presse anglo-saxonne

La veuve de l'ex-chah à l'AFP: &ldquo;l'avenir de l'Iran ne doit pas être décidé à l'extérieur de ses frontières&rdquo;

La veuve de l'ex-chah à l'AFP: “l'avenir de l'Iran ne doit pas être décidé à l'extérieur de ses frontières”

Moyen-Orient : les Bourses mondiales plient face à la flambée des prix du pétrole

Moyen-Orient : les Bourses mondiales plient face à la flambée des prix du pétrole

Guerre au Moyen-Orient : le centre de données, infrastructure cruciale mais très vulnérable

Guerre au Moyen-Orient : le centre de données, infrastructure cruciale mais très vulnérable

Le blocage du détroit d'Ormuz, un &ldquo;gel sans précédent&rdquo; du commerce maritime mondial

Le blocage du détroit d'Ormuz, un “gel sans précédent” du commerce maritime mondial

Guerre au Moyen-Orient : l'ambassade américaine à Ryad attaquée, le Liban à nouveau bombardé

Guerre au Moyen-Orient : l'ambassade américaine à Ryad attaquée, le Liban à nouveau bombardé

Iran: les perturbations aériennes vont durer jusqu'à &ldquo;plusieurs semaines&rdquo;, selon Aéroports de Paris

Iran: les perturbations aériennes vont durer jusqu'à “plusieurs semaines”, selon Aéroports de Paris

Gaz, or, charbon : après l’escalade au Moyen-Orient, un choc mondial sur les commodities

Gaz, or, charbon : après l’escalade au Moyen-Orient, un choc mondial sur les commodities

Pétrole. La guerre au Moyen-Orient fait grimper les prix, le Brent proche des 80 dollars

Pétrole. La guerre au Moyen-Orient fait grimper les prix, le Brent proche des 80 dollars

En direct. La guerre s'étend au Liban

En direct. La guerre s'étend au Liban

Tensions géopolitiques : ouverture en baisse des Bourses européennes

Tensions géopolitiques : ouverture en baisse des Bourses européennes

Guerre au Moyen-Orient : Rabat appelle les Marocains à la prudence et active des numéros d’urgence

Guerre au Moyen-Orient : Rabat appelle les Marocains à la prudence et active des numéros d’urgence

Moyen-Orient: recul des Bourses européennes à l'ouverture

Moyen-Orient: recul des Bourses européennes à l'ouverture

Frappes en Iran : le pétrole flambe à plus de 80 dollars le baril

Frappes en Iran : le pétrole flambe à plus de 80 dollars le baril

Conflit au Moyen-Orient: ciel paralysé, galère et incertitude des voyageurs

Conflit au Moyen-Orient: ciel paralysé, galère et incertitude des voyageurs

Pétrole: l'Opep+ réagit à la guerre en Iran avec une hausse plus importante que prévu de sa production

Pétrole: l'Opep+ réagit à la guerre en Iran avec une hausse plus importante que prévu de sa production

Oman ciblé à son tour par les attaques iraniennes contre les monarchies du Golfe

Oman ciblé à son tour par les attaques iraniennes contre les monarchies du Golfe

En direct (1er mars). Trump accepte de dialoguer avec les Iraniens

En direct (1er mars). Trump accepte de dialoguer avec les Iraniens

Les principaux piliers du pouvoir iranien

Les principaux piliers du pouvoir iranien

En direct, la situation en Iran (28 février). Le Détroit d'Ormuz fermé?

En direct, la situation en Iran (28 février). Le Détroit d'Ormuz fermé?

Médias24 est un journal économique marocain en ligne qui fournit des informations orientées business, marchés, data et analyses économiques. Retrouvez en direct et en temps réel, en photos et en vidéos, toute l’actualité économique, politique, sociale, et culturelle au Maroc avec Médias24

Notre journal s’engage à vous livrer une information précise, originale et sans parti-pris vis à vis des opérateurs.

Toute l'actualité
Motocyclisme à El Jadida : la course test du championnat du monde sauvée in extremis
"L'Albanie n'est pas à vendre" scandent à Tirana, les manifestants... et le Premier ministre(afp)
Adopter l'IA: à Lille, entreprises et chercheurs échangent sur ses usages concrets(afp)
Pour près de 945 MDH, SOGEA Maroc décroche le très convoité marché de la future gare Casa Sud
Avec le Grand Stade Prince Moulay Abdellah, Mawazine voit plus grand
Aux Etats-Unis, le Mondial s'ouvre dans une ambiance en demi-teinte(afp)
Bourse de Casablanca : fort rebond du MASI de 1,9%
La fortune d'Elon Musk franchit le seuil symbolique de mille milliards de dollars(afp)
Le Marocain Dystinct entre au Guinness grâce à ses performances sur Billboard Arabia
Les prévisions météo pour le samedi 13 juin