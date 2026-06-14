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Dossier Cet article est issu du dossier «Guerre Israël Etats-Unis contre l'Iran» Voir tout le sommaire
INTERNATIONAL

Trump assure qu'un accord sera signé dimanche avec l'Iran

Donald Trump a affirmé que les Etats-Unis signeraient dimanche 14 juin un accord avec l'Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient et prévoyant la réouverture immédiate du détroit d'Ormuz, une date non confirmée à ce stade par Téhéran.

Trump assure qu'un accord sera signé dimanche avec l'Iran
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Le 14 juin 2026 à 4h30

A l'issue d'une semaine marquée par de nouvelles attaques entre la République islamique d'une part et les Etats-Unis et Israël d'autre part, faisant craindre un nouvel embrasement régional, les deux pays ont indiqué avoir réalisé d'importants progrès vers un compromis.

Mais les informations qui ont fuité de part et d'autre sur ce possible accord initial – qui ouvrirait la voie à des négociations sur les détails techniques très contestés – présentent encore des divergences, tandis que le calendrier même reste incertain.

Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, dont le pays joue le rôle de médiateur dans ce conflit, a indiqué samedi sur X s'attendre à la "finalisation" de cet accord "dans les prochaines 24 heures", et se préparer à sa "signature électronique" (sans préciser ce que cela signifiait) avant des "discussions techniques" la semaine prochaine.

Le président américain, qui a déjà annoncé de nombreuses fois qu'un accord était imminent sans que cela ne se concrétise, a ensuite assuré que la signature était "prévue" pour dimanche, jour de ses 80 ans.

"Dès qu'il aura été signé, le détroit d'Ormuz sera OUVERT À TOUS", a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social, ajoutant que les Iraniens "ne voulaient plus d'arme nucléaire".

La diplomatie iranienne a de son côté évoqué samedi un accord dans "les prochains jours" mais pas dimanche, selon l'agence de presse gouvernementale Irna.

Certaines concessions évoquées ont suscité l'hostilité des dirigeants conservateurs. Et samedi soir, une vidéo montrant des dizaines de manifestants scandant des slogans contre le ministre des Affaires étrangères a été diffusée par une agence de presse iranienne.

Uranium et sanctions

Sous pression dans son pays pour sortir d'un conflit impopulaire, Donald Trump sera aussi confronté dans les jours à venir aux dirigeants des grandes puissances, certains n'ayant pas caché leur mécontentement de subir les conséquences d'une intervention militaire à laquelle ils n'ont pas été associés.

Le milliardaire républicain doit participer de lundi à mercredi à un sommet du G7 en France qui s'annonce largement dominé par le conflit déclenché par des frappes américano-israéliennes le 28 février. La guerre a embrasé le Moyen-Orient, fait des milliers de morts, principalement en Iran et au Liban, et ébranlé l'économie mondiale.

Depuis l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu le 8 avril, Washington et Téhéran cherchent un accord mais les négociations se sont heurtées sur de nombreux points d'achoppement: programme nucléaire iranien, contrôle du détroit d'Ormuz (crucial pour le commerce mondial d'hydrocarbures ou d'engrais agricoles), levée des sanctions visant Téhéran ou encore inclusion éventuelle du Liban, confronté à une offensive militaire israélienne massive.

Selon le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, le texte discuté prévoit la levée du blocus américain des ports iraniens et une nouvelle gestion du détroit d'Ormuz, contrôlé par Téhéran depuis le début de la guerre, ce qui a fait flamber les prix du pétrole.

L'agence de presse iranienne Mehr avait publié vendredi un texte présenté comme une ébauche de protocole en 14 points, remplissant une série de conditions iraniennes, dont le droit à l'enrichissement d'uranium et le déblocage rapide de 24 milliards de dollars de fonds iraniens gelés à l'étranger, demande clé de la République islamique asphyxiée économiquement par les sanctions.

Dilution

Selon Donald Trump samedi, les Iraniens, qui démentent vouloir se doter de l'arme atomique comme les en accusent les Etats-Unis et Israël, "ne veulent plus d'arme nucléaire". Les Etats-Unis iront "quand tout sera calme (...) récupérer la poussière nucléaire, enfouie profondément" dans les montagnes afin de la diluer et de la détruire "en Iran ou aux États-Unis", a-t-il ajouté.

Le chef de la diplomatie iranienne avait préconisé la veille une dilution en Iran des stocks d'uranium enrichi à 60%. Les diluer à un taux inférieur à 5%, loin des 90% requis pour fabriquer la bombe atomique, éloignerait considérablement la menace d'un programme nucléaire à des fins militaires.

Concernant le Liban, autre volet majeur, un haut responsable américain a indiqué vendredi qu'il était bien inclus dans l'accord en discussion, comme réclamé par Téhéran. Washington avait auparavant dit vouloir dissocier ce dossier.

Le Liban a été entraîné dans la guerre le 2 mars, quand le Hezbollah a visé le territoire israélien en soutien à l'Iran. Depuis, Israël pilonne son voisin, disant vouloir "éliminer" le mouvement chiite, qui cible lui ses positions et son territoire.

L'armée israélienne a indiqué samedi avoir frappé en 24 heures "plus de 70 sites" liés selon elle au Hezbollah. Les frappes israéliennes ont fait plus de 3.700 morts depuis début mars, selon Beyrouth.

Par
Le 14 juin 2026 à 4h30
SOMMAIRE DU DOSSIER
Trump assure qu'un accord sera signé dimanche avec l'Iran

Trump assure qu'un accord sera signé dimanche avec l'Iran

Les Etats-Unis disent avoir abattu des drones iraniens, malgré l'optimisme affiché pour un accord

Les Etats-Unis disent avoir abattu des drones iraniens, malgré l'optimisme affiché pour un accord

Téhéran dit ne pas avoir tranché sur un accord brandi par Trump après l'annulation de frappes

Téhéran dit ne pas avoir tranché sur un accord brandi par Trump après l'annulation de frappes

L'Iran, à nouveau bombardé par les Etats-Unis, promet de refermer Ormuz

L'Iran, à nouveau bombardé par les Etats-Unis, promet de refermer Ormuz

Trump dit mener les &ldquo;derniers efforts&rdquo; en vue d'un accord avec l'Iran

Trump dit mener les “derniers efforts” en vue d'un accord avec l'Iran

L'Iran et les Etats-Unis s'affrontent dans le Golfe, l'aéroport du Koweit fermé

L'Iran et les Etats-Unis s'affrontent dans le Golfe, l'aéroport du Koweit fermé

Les Etats-Unis et l'Iran cherchent à finaliser un accord pour la fin de la guerre

Les Etats-Unis et l'Iran cherchent à finaliser un accord pour la fin de la guerre

L'Iran accuse les Etats-Unis de saboter les négociations de paix

L'Iran accuse les Etats-Unis de saboter les négociations de paix

L'Iran met en garde contre toute nouvelle attaque américaine après les propos de Trump

L'Iran met en garde contre toute nouvelle attaque américaine après les propos de Trump

L'Iran écarte tout compromis après le rejet de sa proposition par Trump

L'Iran écarte tout compromis après le rejet de sa proposition par Trump

Le pétrole monte, avec le rejet par Trump de la contre-proposition iranienne

Le pétrole monte, avec le rejet par Trump de la contre-proposition iranienne

De nouveaux affrontements dans le Golfe jettent une ombre sur l'optimisme de Trump

De nouveaux affrontements dans le Golfe jettent une ombre sur l'optimisme de Trump

Le monde dans l'attente d'une réponse iranienne à une proposition américaine

Le monde dans l'attente d'une réponse iranienne à une proposition américaine

Regain d'optimisme sur une reprise des négociations entre Téhéran et Washington

Regain d'optimisme sur une reprise des négociations entre Téhéran et Washington

Moyen-Orient : forte baisse du pétrole après les &ldquo;grands progrès&rdquo; annoncés par Trump

Moyen-Orient : forte baisse du pétrole après les “grands progrès” annoncés par Trump

Ormuz : le bras de fer n'a &ldquo;même pas commencé&rdquo;, avertit l'Iran face à l'opération américaine

Ormuz : le bras de fer n'a “même pas commencé”, avertit l'Iran face à l'opération américaine

L'Iran met les Etats-Unis au défi de choisir entre un &ldquo;mauvais accord" ou une opération militaire "impossible&rdquo;

L'Iran met les Etats-Unis au défi de choisir entre un “mauvais accord" ou une opération militaire "impossible”

Iran : Washington évoque un long blocus, le pétrole à 125 dollars

Iran : Washington évoque un long blocus, le pétrole à 125 dollars

Donald Trump presse l'Iran de faire &ldquo;vite&rdquo; pour conclure un accord

Donald Trump presse l'Iran de faire “vite” pour conclure un accord

Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements

Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements

Trump annonce une prolongation de la trêve au Liban, pas d'avancée sur l'Iran

Trump annonce une prolongation de la trêve au Liban, pas d'avancée sur l'Iran

Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements

Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements

Le trafic maritime à nouveau paralysé dans le détroit d'Ormuz

Le trafic maritime à nouveau paralysé dans le détroit d'Ormuz

Effondrement des exportations de matières premières via Ormuz, sauf venant d'Iran

Effondrement des exportations de matières premières via Ormuz, sauf venant d'Iran

Mohammad Bagher Ghalibaf, ambitieux &ldquo;visage public&rdquo; de l'Iran post-Khamenei

Mohammad Bagher Ghalibaf, ambitieux “visage public” de l'Iran post-Khamenei

Trêve entre l'Iran et les États-Unis: ce que l'on sait

Trêve entre l'Iran et les États-Unis: ce que l'on sait

Cessez-le-feu en Iran : le pétrole plonge sous 100 dollars, envolée des Bourses d'Asie

Cessez-le-feu en Iran : le pétrole plonge sous 100 dollars, envolée des Bourses d'Asie

Avant la deadline donnée à l’Iran, Trump menace : &ldquo;une civilisation entière mourra ce soir&rdquo;

Avant la deadline donnée à l’Iran, Trump menace : “une civilisation entière mourra ce soir”

Guerre au Moyen-Orient : les conséquences économiques mondiales

Guerre au Moyen-Orient : les conséquences économiques mondiales

L'Iran attaque et menace Trump de représailles &ldquo;dévastatrices&rdquo;

L'Iran attaque et menace Trump de représailles “dévastatrices”

Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements

Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements

Le pétrole flambe à nouveau, jusqu'à quand?

Le pétrole flambe à nouveau, jusqu'à quand?

Le baril de pétrole américain s'envole de plus de 10%, attisé par le ton offensif de Trump

Le baril de pétrole américain s'envole de plus de 10%, attisé par le ton offensif de Trump

Guerre au Moyen-Orient : les conséquences économiques mondiales

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Trump promet de frapper &ldquo;extrêmement durement&rdquo; l'Iran durant deux ou trois semaines

Trump promet de frapper “extrêmement durement” l'Iran durant deux ou trois semaines

Explosions et coupures de courant à Téhéran, Trump menace d'&ldquo;anéantir&rdquo; des sites énergétiques iraniens

Explosions et coupures de courant à Téhéran, Trump menace d'“anéantir” des sites énergétiques iraniens

Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements

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Iran : menacer Kharg, un levier pour Trump aux effets incertains

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Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements

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Détroit d'Ormuz : le passage &ldquo;sûr&rdquo; proposé par l'Iran est-il juridiquement valable ?

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