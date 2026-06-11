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Dossier Cet article est issu du dossier «Guerre Israël Etats-Unis contre l'Iran» Voir tout le sommaire
INTERNATIONAL

L'Iran, à nouveau bombardé par les Etats-Unis, promet de refermer Ormuz

Les Etats-Unis ont mené jeudi 11 juin à l'aube de nouveaux bombardements contre l'Iran, qui a annoncé des ripostes contre des bases militaires au Koweït et à Bahreïn et promis de prendre pour cible tous les navires s'aventurant dans le détroit d'Ormuz.

L'Iran, à nouveau bombardé par les Etats-Unis, promet de refermer Ormuz
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Le 11 juin 2026 à 3h09

Les frappes, qui selon l'armée américaine ont visé "des installations de surveillance militaire, des systèmes de communication et des sites de défense aérienne iraniens à travers tout le pays", ont été déclenchées après que Donald Trump a accusé Téhéran de tergiverser dans les négociations pour arrêter la guerre au Moyen-Orient.

"On était vraiment sur le point de conclure un accord, mais ils n'arrêtent pas de nous mener en bateau, ils se foutent de nous", s'était emporté le président américain devant la presse mercredi.

Le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, a lui reproché à l'Iran de "jouer au chat et à la souris" dans les négociations. "Si nous devons négocier à coups de bombes, nous négocierons avec des bombes, et nous sommes très doués pour ça", a-t-il menacé.

Les Etats-Unis et l'Iran s'étaient déjà mutuellement attaqués dans la nuit de mardi à mercredi, malgré un cessez-le-feu entré en vigueur le 8 avril après plus de cinq semaines de bombardements.

Des explosions ont été entendues tôt jeudi matin sur l'île de Qeshm, à Minab, Sirik et dans le port de Bandar Abbas, dans le sud du pays, ont rapporté des médias iraniens.

En représailles aux dernières frappes américaines, les Gardiens de la Révolution, armée idéologique de Téhéran, ont dit avoir lancé des drones sur les bases militaires d'Ali al-Salem et Ahmad al-Jaber, au Koweït, et sur la base aérienne de Sheikh Isa, à Bahreïn. Les médias iraniens avaient auparavant annoncé une attaque contre le quartier général de la 5e flotte américaine à Bahreïn.

Les sirènes d'alerte aérienne ont été déclenchées à Bahreïn, selon le ministère de l'Intérieur. Au Koweït, l'armée a annoncé être en train de "combattre des cibles aériennes hostiles", et l'autorité de l'aviation civile a fermé l'espace aérien de l'émirat.

Téhéran a également averti que ses forces prendraient pour cible tout navire tentant de franchir le détroit stratégique d'Ormuz, par lequel transitait en temps normal un cinquième du commerce mondial du pétrole et du gaz naturel liquéfié.

"Un enfer pour vous"

"Suite aux violations répétées du cessez-le-feu par l'ennemi américain, le détroit d'Ormuz sera fermé jusqu'à nouvel ordre", ont fait savoir les Gardiens de la Révolution, cités par la télévision d'Etat. "Aucun navire ne doit quitter son mouillage dans le golfe Persique et la mer d'Oman. Toute approche du détroit d'Ormuz sera considérée comme une collaboration avec l'ennemi", ont-ils averti.

Dans la foulée La marine iranienne, citée par les médias, a annoncé que "deux navires qui tentaient de franchir illégalement le détroit d'Ormuz ont été frappés", sans plus de précision.

"Vous rendez le détroit sacré d'Ormuz dangereux?! Nous ferons de cette région un enfer pour vous", a menacé le commandant de l'aviation des Gardiens de la Révolution Sardar Mousavi.

Washington, qui impose pour sa part un blocus aux ports iraniens, a démenti tout blocage du détroit.

"Les navires commerciaux continuent de transiter par le détroit d'Ormuz ce soir", a écrit sur X le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom).

Cette aggravation de la situation dans le Golfe continue d'alimenter la hausse des prix du pétrole. Jeudi matin, le baril de Brent de la mer du Nord gagnait 1,7% à 94,68 dollars, et celui de WTI américain 2% à 91,84 dollars.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a de son côté appelé mercredi les Libanais à se joindre à la lutte d'Israël contre le Hezbollah, affirmant que leur pays avait été "pris en otage" par le groupe pro-iranien.

Après des frappes israéliennes sur Beyrouth, l'Iran d'abord, puis Israël, avaient mené des attaques réciproques dimanche et lundi, pour la première fois depuis l'entrée en vigueur du fragile cessez-le-feu entre Téhéran et Washington le 8 avril.

Téhéran exige que le Liban, où s'affrontent depuis le 2 mars son allié du Hezbollah et Israël, soit inclus dans tout accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, déclenchée fin février par une attaque israélo-américaine contre l'Iran.

Plus de 3.600 personnes ont été tuées au Liban dans les frappes israéliennes depuis le début de la guerre.

Par
Le 11 juin 2026 à 3h09
SOMMAIRE DU DOSSIER
L'Iran, à nouveau bombardé par les Etats-Unis, promet de refermer Ormuz

L'Iran, à nouveau bombardé par les Etats-Unis, promet de refermer Ormuz

Trump dit mener les &ldquo;derniers efforts&rdquo; en vue d'un accord avec l'Iran

Trump dit mener les “derniers efforts” en vue d'un accord avec l'Iran

L'Iran et les Etats-Unis s'affrontent dans le Golfe, l'aéroport du Koweit fermé

L'Iran et les Etats-Unis s'affrontent dans le Golfe, l'aéroport du Koweit fermé

Les Etats-Unis et l'Iran cherchent à finaliser un accord pour la fin de la guerre

Les Etats-Unis et l'Iran cherchent à finaliser un accord pour la fin de la guerre

L'Iran accuse les Etats-Unis de saboter les négociations de paix

L'Iran accuse les Etats-Unis de saboter les négociations de paix

L'Iran met en garde contre toute nouvelle attaque américaine après les propos de Trump

L'Iran met en garde contre toute nouvelle attaque américaine après les propos de Trump

L'Iran écarte tout compromis après le rejet de sa proposition par Trump

L'Iran écarte tout compromis après le rejet de sa proposition par Trump

Le pétrole monte, avec le rejet par Trump de la contre-proposition iranienne

Le pétrole monte, avec le rejet par Trump de la contre-proposition iranienne

De nouveaux affrontements dans le Golfe jettent une ombre sur l'optimisme de Trump

De nouveaux affrontements dans le Golfe jettent une ombre sur l'optimisme de Trump

Le monde dans l'attente d'une réponse iranienne à une proposition américaine

Le monde dans l'attente d'une réponse iranienne à une proposition américaine

Regain d'optimisme sur une reprise des négociations entre Téhéran et Washington

Regain d'optimisme sur une reprise des négociations entre Téhéran et Washington

Moyen-Orient : forte baisse du pétrole après les &ldquo;grands progrès&rdquo; annoncés par Trump

Moyen-Orient : forte baisse du pétrole après les “grands progrès” annoncés par Trump

Ormuz : le bras de fer n'a &ldquo;même pas commencé&rdquo;, avertit l'Iran face à l'opération américaine

Ormuz : le bras de fer n'a “même pas commencé”, avertit l'Iran face à l'opération américaine

L'Iran met les Etats-Unis au défi de choisir entre un &ldquo;mauvais accord" ou une opération militaire "impossible&rdquo;

L'Iran met les Etats-Unis au défi de choisir entre un “mauvais accord" ou une opération militaire "impossible”

Iran : Washington évoque un long blocus, le pétrole à 125 dollars

Iran : Washington évoque un long blocus, le pétrole à 125 dollars

Donald Trump presse l'Iran de faire &ldquo;vite&rdquo; pour conclure un accord

Donald Trump presse l'Iran de faire “vite” pour conclure un accord

Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements

Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements

Trump annonce une prolongation de la trêve au Liban, pas d'avancée sur l'Iran

Trump annonce une prolongation de la trêve au Liban, pas d'avancée sur l'Iran

Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements

Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements

Le trafic maritime à nouveau paralysé dans le détroit d'Ormuz

Le trafic maritime à nouveau paralysé dans le détroit d'Ormuz

Effondrement des exportations de matières premières via Ormuz, sauf venant d'Iran

Effondrement des exportations de matières premières via Ormuz, sauf venant d'Iran

Mohammad Bagher Ghalibaf, ambitieux &ldquo;visage public&rdquo; de l'Iran post-Khamenei

Mohammad Bagher Ghalibaf, ambitieux “visage public” de l'Iran post-Khamenei

Trêve entre l'Iran et les États-Unis: ce que l'on sait

Trêve entre l'Iran et les États-Unis: ce que l'on sait

Cessez-le-feu en Iran : le pétrole plonge sous 100 dollars, envolée des Bourses d'Asie

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Avant la deadline donnée à l’Iran, Trump menace : &ldquo;une civilisation entière mourra ce soir&rdquo;

Avant la deadline donnée à l’Iran, Trump menace : “une civilisation entière mourra ce soir”

Guerre au Moyen-Orient : les conséquences économiques mondiales

Guerre au Moyen-Orient : les conséquences économiques mondiales

L'Iran attaque et menace Trump de représailles &ldquo;dévastatrices&rdquo;

L'Iran attaque et menace Trump de représailles “dévastatrices”

Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements

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Le pétrole flambe à nouveau, jusqu'à quand?

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Le baril de pétrole américain s'envole de plus de 10%, attisé par le ton offensif de Trump

Le baril de pétrole américain s'envole de plus de 10%, attisé par le ton offensif de Trump

Guerre au Moyen-Orient : les conséquences économiques mondiales

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Trump promet de frapper &ldquo;extrêmement durement&rdquo; l'Iran durant deux ou trois semaines

Trump promet de frapper “extrêmement durement” l'Iran durant deux ou trois semaines

Explosions et coupures de courant à Téhéran, Trump menace d'&ldquo;anéantir&rdquo; des sites énergétiques iraniens

Explosions et coupures de courant à Téhéran, Trump menace d'“anéantir” des sites énergétiques iraniens

Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements

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