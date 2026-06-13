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Dossier Cet article est issu du dossier «Guerre Israël Etats-Unis contre l'Iran» Voir tout le sommaire
INTERNATIONAL

Les Etats-Unis disent avoir abattu des drones iraniens, malgré l'optimisme affiché pour un accord

Les Etats-Unis ont dit avoir abattu samedi 13 juin plusieurs drones iraniens qui visaient des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz, malgré l'optimisme affiché quelques heures plus tôt par les deux parties au sujet d'un accord de paix.

Les Etats-Unis disent avoir abattu des drones iraniens, malgré l'optimisme affiché pour un accord
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Le 13 juin 2026 à 6h34

"L'Iran a lancé plusieurs drones d'attaque dans le but de frapper des navires commerciaux transitant par le détroit d'Ormuz", a écrit sur X le Commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom). "Les forces américaines les ont tous abattus ces dernières heures, et le trafic maritime dans le détroit reste fluide", a-t-il ajouté.

Cet incident survient alors même que Téhéran, le médiateur pakistanais et Washington affichent leur optimisme quant à la possibilité, après des semaines de négociations laborieuses, de conclure un accord mettant fin à la guerre au Moyen-Orient.

Mais les versions d'un éventuel compromis données par les médias iraniens et Washington présentent d'importantes différences.

"Dès que les dernières étapes de nos négociations seront achevées, cet accord sera signé et annoncé", a déclaré vendredi soir le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi à la télévision d'Etat. "Cela pourrait arriver dans les prochains jours. J'ai bon espoir".

M. Araghchi a affirmé que le projet d'accord prévoyait la levée du blocus américain des ports iraniens et une nouvelle gestion du détroit d'Ormuz.

"Tant qu'un accord complet n'aura pas été conclu sur toutes les questions, on ne pourra affirmer avec certitude qu'un terrain d'entente a été trouvé avec les Etats-Unis", a-t-il toutefois tempéré samedi.

Même espoir du côté du Premier ministre du Pakistan, principal négociateur dans le conflit. "La paix n'a jamais été aussi proche qu'aujourd'hui", a affirmé Shehbaz Sharif.

Et à Washington, un haut responsable a estimé à "80 à 85%" la probabilité d'un accord-cadre ouvrant une période de 60 jours de discussions techniques, mais "pas 100%". "La ligne d'arrivée n'est pas encore franchie", a-t-il averti, sous le couvert de l'anonymat.

Signature en Suisse ?

La Suisse a déjà proposé d'accueillir une éventuelle signature, alors qu'un sommet du G7 en présence de Donald Trump doit commencer lundi dans la ville française d'Evian, près de Genève. Mais Téhéran a affirmé qu'une fois finalisé, le protocole d'accord serait signé "à distance".

Les marchés parient de leur côté sur une telle issue, avec un pétrole passé sous la barre des 90 dollars le baril vendredi.

Le conflit, déclenché par des frappes américano-israéliennes le 28 février avant l'entrée en vigueur d'une trêve le 8 avril, a embrasé le Moyen-Orient, fait des milliers de morts, principalement en Iran et au Liban, et ébranlé l'économie mondiale.

Le président américain, qui a déjà annoncé 39 fois un accord imminent selon un décompte de CNN, peine à trouver une issue à cette guerre impopulaire, à l'approche des élections de mi-mandat de novembre et en plein Mondial de football co-organisé par les Etats-Unis.

Il s'est fendu vendredi d'un message furieux sur son réseau Truth Social: "Les termes (d'accord) que l'Iran a fait fuiter aux médias menteurs n'ont RIEN à voir avec les termes dont nous sommes convenus par écrit".

"Ce sont des gens qui n'ont pas d'honneur. Avec eux, il est impossible de négocier de bonne foi", a-t-il écrit aussi.

L'agence de presse iranienne Mehr avait publié plus tôt ce qu'elle a présenté comme une ébauche de protocole en 14 points, avec des conditions telles que le maintien du contrôle sur le détroit d'Ormuz, le droit à l'enrichissement d'uranium, le déblocage rapide de 24 milliards de dollars de fonds iraniens gelés à l'étranger.

Versions divergentes

Washington a livré de son côté une toute autre version du texte.

Le compromis doit, selon le responsable américain, mener à la réouverture d'Ormuz, voie maritime stratégique pour le commerce mondial d'hydrocarbures.

Il doit aussi aboutir au "démantèlement" du programme nucléaire iranien et permettre aux Etats-Unis de récupérer l'uranium hautement enrichi, qui serait "détruit sur place" puis "sorti" du pays.

Mais Abbas Araghchi a préconisé vendredi une dilution sur le sol iranien de ses stocks d'uranium enrichi à 60%.

Diluer l'uranium à un taux inférieur à 5%, loin des 90% requis pour fabriquer la bombe nucléaire, permettrait d'éloigner considérablement la menace d'un enrichissement à des fins militaires.

Téhéran dément vouloir se doter de l'arme atomique, comme l'en accusent les Etats-Unis et Israël.

Enfin, sur la question des avoirs, "les Iraniens ne recevront pas d'argent et les fonds ne seront pas libérés simplement par une signature d'accord ou la participation à une réunion", a insisté sur X le vice-président américain JD Vance.

Ce point est central pour l'Iran, après des décennies de sanctions qui asphyxient son économie.

Autre point d'achoppement majeur, le front libanais.

Selon Washington, l'accord en discussion avec l'Iran inclut bien le Liban, comme réclamé par Téhéran, alors que les Etats-Unis avaient toujours dit vouloir traiter ce dossier séparément.

Le Liban a été entraîné dans la guerre le 2 mars, quand le Hezbollah a visé le territoire israélien en soutien à l'Iran. Depuis, Israël pilonne le pays voisin, disant vouloir "éliminer" le mouvement chiite. Des frappes qui ont fait plus de 3.700 morts.

Par
Le 13 juin 2026 à 6h34
SOMMAIRE DU DOSSIER
Les Etats-Unis disent avoir abattu des drones iraniens, malgré l'optimisme affiché pour un accord

Les Etats-Unis disent avoir abattu des drones iraniens, malgré l'optimisme affiché pour un accord

Téhéran dit ne pas avoir tranché sur un accord brandi par Trump après l'annulation de frappes

Téhéran dit ne pas avoir tranché sur un accord brandi par Trump après l'annulation de frappes

L'Iran, à nouveau bombardé par les Etats-Unis, promet de refermer Ormuz

L'Iran, à nouveau bombardé par les Etats-Unis, promet de refermer Ormuz

Trump dit mener les &ldquo;derniers efforts&rdquo; en vue d'un accord avec l'Iran

Trump dit mener les “derniers efforts” en vue d'un accord avec l'Iran

L'Iran et les Etats-Unis s'affrontent dans le Golfe, l'aéroport du Koweit fermé

L'Iran et les Etats-Unis s'affrontent dans le Golfe, l'aéroport du Koweit fermé

Les Etats-Unis et l'Iran cherchent à finaliser un accord pour la fin de la guerre

Les Etats-Unis et l'Iran cherchent à finaliser un accord pour la fin de la guerre

L'Iran accuse les Etats-Unis de saboter les négociations de paix

L'Iran accuse les Etats-Unis de saboter les négociations de paix

L'Iran met en garde contre toute nouvelle attaque américaine après les propos de Trump

L'Iran met en garde contre toute nouvelle attaque américaine après les propos de Trump

L'Iran écarte tout compromis après le rejet de sa proposition par Trump

L'Iran écarte tout compromis après le rejet de sa proposition par Trump

Le pétrole monte, avec le rejet par Trump de la contre-proposition iranienne

Le pétrole monte, avec le rejet par Trump de la contre-proposition iranienne

De nouveaux affrontements dans le Golfe jettent une ombre sur l'optimisme de Trump

De nouveaux affrontements dans le Golfe jettent une ombre sur l'optimisme de Trump

Le monde dans l'attente d'une réponse iranienne à une proposition américaine

Le monde dans l'attente d'une réponse iranienne à une proposition américaine

Regain d'optimisme sur une reprise des négociations entre Téhéran et Washington

Regain d'optimisme sur une reprise des négociations entre Téhéran et Washington

Moyen-Orient : forte baisse du pétrole après les &ldquo;grands progrès&rdquo; annoncés par Trump

Moyen-Orient : forte baisse du pétrole après les “grands progrès” annoncés par Trump

Ormuz : le bras de fer n'a &ldquo;même pas commencé&rdquo;, avertit l'Iran face à l'opération américaine

Ormuz : le bras de fer n'a “même pas commencé”, avertit l'Iran face à l'opération américaine

L'Iran met les Etats-Unis au défi de choisir entre un &ldquo;mauvais accord" ou une opération militaire "impossible&rdquo;

L'Iran met les Etats-Unis au défi de choisir entre un “mauvais accord" ou une opération militaire "impossible”

Iran : Washington évoque un long blocus, le pétrole à 125 dollars

Iran : Washington évoque un long blocus, le pétrole à 125 dollars

Donald Trump presse l'Iran de faire &ldquo;vite&rdquo; pour conclure un accord

Donald Trump presse l'Iran de faire “vite” pour conclure un accord

Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements

Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements

Trump annonce une prolongation de la trêve au Liban, pas d'avancée sur l'Iran

Trump annonce une prolongation de la trêve au Liban, pas d'avancée sur l'Iran

Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements

Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements

Le trafic maritime à nouveau paralysé dans le détroit d'Ormuz

Le trafic maritime à nouveau paralysé dans le détroit d'Ormuz

Effondrement des exportations de matières premières via Ormuz, sauf venant d'Iran

Effondrement des exportations de matières premières via Ormuz, sauf venant d'Iran

Mohammad Bagher Ghalibaf, ambitieux &ldquo;visage public&rdquo; de l'Iran post-Khamenei

Mohammad Bagher Ghalibaf, ambitieux “visage public” de l'Iran post-Khamenei

Trêve entre l'Iran et les États-Unis: ce que l'on sait

Trêve entre l'Iran et les États-Unis: ce que l'on sait

Cessez-le-feu en Iran : le pétrole plonge sous 100 dollars, envolée des Bourses d'Asie

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Avant la deadline donnée à l’Iran, Trump menace : &ldquo;une civilisation entière mourra ce soir&rdquo;

Avant la deadline donnée à l’Iran, Trump menace : “une civilisation entière mourra ce soir”

Guerre au Moyen-Orient : les conséquences économiques mondiales

Guerre au Moyen-Orient : les conséquences économiques mondiales

L'Iran attaque et menace Trump de représailles &ldquo;dévastatrices&rdquo;

L'Iran attaque et menace Trump de représailles “dévastatrices”

Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements

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Le pétrole flambe à nouveau, jusqu'à quand?

Le pétrole flambe à nouveau, jusqu'à quand?

Le baril de pétrole américain s'envole de plus de 10%, attisé par le ton offensif de Trump

Le baril de pétrole américain s'envole de plus de 10%, attisé par le ton offensif de Trump

Guerre au Moyen-Orient : les conséquences économiques mondiales

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Trump promet de frapper &ldquo;extrêmement durement&rdquo; l'Iran durant deux ou trois semaines

Trump promet de frapper “extrêmement durement” l'Iran durant deux ou trois semaines

Explosions et coupures de courant à Téhéran, Trump menace d'&ldquo;anéantir&rdquo; des sites énergétiques iraniens

Explosions et coupures de courant à Téhéran, Trump menace d'“anéantir” des sites énergétiques iraniens

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