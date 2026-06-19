Vendredi 19 juin 2026 : le dirham se déprécie face au dollar

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Ce vendredi 19 juin 2026, vers 8 h 30, la première cotation centrale USD/MAD de la journée, telle que publiée par Bank Al-Maghrib (BAM), fait ressortir la bande de fluctuation suivante :

Ci-après la cotation du jeudi 18 juin 2026 :

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