Laprophan finalise sa première acquisition en Europe et prend le contrôle du suisse Rivopharm

RÉVÉLATION. Le groupe pharmaceutique marocain Laprophan a finalisé, ce 17 juin, l’acquisition d’une participation majoritaire dans Rivopharm, société suisse spécialisée dans les médicaments de spécialité et les solutions pharmaceutiques à forte valeur ajoutée. Dr Farid Bennis la qualifie de "première historique : le médicament marocain est reconnu à l’international et en Suisse, pays de l’industrie pharmaceutique mondiale".

Il s’agit de la première acquisition européenne du groupe Laprophan. Le laboratoire pharmaceutique marocain a finalisé la prise d’une participation majoritaire dans Rivopharm, une société pharmaceutique suisse spécialisée dans les médicaments de spécialité, le développement de dossiers réglementaires, les formulations complexes et les solutions pharmaceutiques à valeur ajoutée, apprend Médias24 de source sûre.

Les modalités financières de l’opération ne sont pas connues pour le moment. Rivopharm réalise toutefois un chiffre d’affaires annuel d’environ 100 millions de dollars.

Cette transaction marque une étape importante dans la stratégie d’internationalisation de Laprophan, qui ambitionne de bâtir une plateforme pharmaceutique couvrant l’Europe, l’Afrique, le Moyen-Orient et plusieurs marchés internationaux.

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L’opération a été réalisée via Europhan, la plateforme européenne du groupe basée au Luxembourg. Elle permet à Laprophan de mettre la main sur un ensemble d’actifs stratégiques comprenant notamment le site industriel suisse de Rivopharm à Lugano ainsi que plusieurs filiales européennes, dont Rivopharm UK au Royaume-Uni, Holsten Pharma en Allemagne et Sanoswiss en Lituanie.

Un changement de dimension

Au-delà de l’acquisition elle-même, l’opération marque un changement d’échelle pour Laprophan. Déjà présent à l’international à travers ses bureaux en Inde, aux Émirats arabes unis et en Côte d’Ivoire, le groupe se dote désormais d’une plateforme industrielle et commerciale européenne lui permettant de renforcer sa présence directe sur plusieurs marchés stratégiques.

Rivopharm dispose d’un portefeuille d’environ 125 molécules et près de 1.500 références commercialisées dans plus de 30 pays. L’entreprise exploite également un site industriel à Lugano, en Suisse, agréé par la FDA américaine, Swissmedic, la TGA australienne ainsi que les autorités européennes.

Un rapprochement aux fortes synergies industrielles

Le rapprochement réunit deux groupes aux activités complémentaires. Laprophan souligne notamment les synergies attendues en matière de développement pharmaceutique, de fabrication, de gestion réglementaire et de commercialisation.

L’opération doit également permettre au groupe marocain de renforcer ses capacités dans les activités de licences, le développement de dossiers réglementaires et les partenariats B2B avec des laboratoires internationaux. Rivopharm dispose notamment d’accords de licence avec plusieurs grands fabricants internationaux de médicaments génériques.

Selon le groupe, "les travaux d’intégration ont déjà démarré afin d’accélérer la mise en œuvre des synergies commerciales, réglementaires et opérationnelles identifiées".

Cette acquisition ouvre également de nouvelles perspectives dans le segment pharmaceutique B2B, que Laprophan considère comme un important relais de croissance. Elle devrait également contribuer à diversifier davantage le modèle économique du groupe et ses sources de revenus à l’international.

"Un moment décisif"

Dans une déclaration à Médias24, le président du groupe Laprophan, Dr Farid Bennis, qualifie l’opération de "moment décisif" dans l’histoire du laboratoire marocain. "Cette acquisition représente un moment décisif dans l’histoire de Laprophan. Elle marque une nouvelle étape dans notre ambition de construire un groupe pharmaceutique international ancré au Maroc, doté de solides capacités industrielles, d’une expertise scientifique pointue et d’un engagement à long terme pour améliorer l’accès aux médicaments de haute qualité", souligne-t-il.

Avec cette opération, Laprophan poursuit sa transformation d’acteur pharmaceutique marocain de référence vers une plateforme pharmaceutique de plus en plus internationale, avec une présence renforcée en Europe, une diversification de son modèle d’affaires et un positionnement accru sur les activités pharmaceutiques B2B.

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