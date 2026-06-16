Bourse de Casablanca : le MASI termine encore dans le vert

Bourse de Casablanca, MASIMASI
Par | Le 16/6/2026 à 14:56
Au lendemain de sa progression de 4,63%, l'une des plus fortes hausses de son histoire récente, le MASI poursuit son redressement le mardi 16 juin. L'indice a gagné 0,15% à 18.782,58 points, porté notamment par les valeurs immobilières et minières, dans un marché qui conserve une partie de l'élan né du regain d'optimisme sur le front géopolitique.

La Bourse de Casablanca a clôturé la séance du 16 juin 2026 sur une note positive, au lendemain de la forte progression de 4,63% enregistrée le 15 juin. L’indice MASI a gagné 0,15% à 18.782,58 points, consolidant ainsi son rebond et réduisant sa contre-performance annuelle à 0,34%.

Le MASI ESG a en revanche reculé de 0,21% à 1.343,30 points, tandis que le MASI 20 s’est apprécié de 0,32% à 1.363,59 points.

Depuis le début de l’année, le MASI affiche désormais un repli limité à 0,34%, alors que le MASI 20 accuse une baisse de 8,22%.

La capitalisation boursière s’est établie à 1.079,02 MMDH.

Le volume global des échanges a atteint 266,78 MDH, dont 265,77 MDH réalisés sur le marché central.

Du côté des valeurs les plus actives, Douja Promotion Addoha a dominé les échanges avec 47,31 MDH, devant Résidences Dar Saada (33,47 MDH), Compagnie Minière de Touissit (28,40 MDH), Alliances Développement Immobilier (23,12 MDH) et Attijariwafa bank (18,42 MDH).

Sur le front des variations, les plus fortes hausses ont été enregistrées par :

• Zellidja : +4,88% à 215 DH
• Douja Promotion Addoha : +4,86% à 36,70 DH
• AFMA : +4,03% à 1.240 DH
• HPS : +4,02% à 644,90 DH
• Aluminium du Maroc : +3,49% à 1.955 DH

À l’inverse, les principales baisses ont concerné :

• Delta Holding : -3,17% à 59,55 DH
• Auto Hall : -2,06% à 66,60 DH
• S.M Monétique : -1,96% à 500 DH
• Stokvis Nord Afrique : -1,87% à 78,01 DH
• IB Maroc.com : -1,49% à 66 DH

Source: medias24.com

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