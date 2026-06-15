Bourse de Casablanca : le MASI bondit après l’annonce d’un accord entre Washington et Téhéran

Vers 11h10, l’indice gagnait 2,83%, porté par le recul des craintes sur le pétrole et le retour de l’appétit pour le risque sur les marchés.

Ce lundi 15 juin 2026, vers 11h10, la Bourse de Casablanca évoluait en nette hausse, portée par l'amélioration du climat géopolitique international après l'annonce d'un accord préliminaire entre les États-Unis et l'Iran visant à mettre fin au conflit qui secoue la région.

Le MASI gagne 2,83% à 18.459,76 points, tandis que le MASI 20 progresse de 2,79% à 1.341,61 points. Le MASI ESG avance de 3,3% à 1.323,60 points. Les échanges atteignent déjà 93,2 MDH, pour une capitalisation boursière de 1.064,5 MMDH.

Parmi les principales progressions du marché figurent les valeurs minières. Managem bondit de 8,91% à 14.850 DH, tandis que Minière Touissit prend 9,98%. IB Maroc.com gagne 9,97%, CMGP Group avance de 6,84% et Stroc Industrie de 6,38%.

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Cette hausse intervient alors que Washington et Téhéran ont annoncé, ce lundi, avoir conclu un mémorandum d'entente destiné à mettre un terme au conflit. Selon les informations communiquées par les deux parties, l'accord prévoit un cessez-le-feu immédiat, la réouverture du détroit d'Ormuz ainsi que l'ouverture d'une période de négociations d'environ 60 jours portant notamment sur le programme nucléaire iranien et les sanctions économiques. Une signature formelle du texte est attendue dans les prochains jours.

Le détroit d'Ormuz, par lequel transite près d'un cinquième du pétrole mondial, constitue l'un des principaux points d'attention des marchés depuis le début des tensions. La perspective de sa réouverture entraîne une détente des cours du pétrole et favorise un retour de l'appétit pour le risque sur les marchés actions internationaux.

Les principales places européennes évoluent également dans le vert ce lundi matin. Les investisseurs accueillent favorablement cette perspective de désescalade, qui réduit les craintes pesant sur l'approvisionnement énergétique mondial et sur la croissance économique.

Toutefois, le contenu définitif de l'accord n'est pas encore publié et des discussions restent ouvertes concernant le programme nucléaire iranien, les modalités de levée des sanctions ainsi que certains aspects sécuritaires liés à la région.

Sur la place casablancaise, les investisseurs privilégient néanmoins, à ce stade, le scénario d'une désescalade durable, après une semaine marquée par une forte volatilité et un regain d'aversion au risque.

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Source: medias24.com

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