Bourse de Casablanca : le MASI chute de 2,26%

Bourse de Casablanca, MASIBourse de Casablanca
Par | Le 18/6/2026 à 15:39
La Bourse de Casablanca a clôturé la séance du 18 juin en baisse. Le MASI a perdu 2,26% à 18.357,76 points, dans un marché marqué par une correction des valeurs minières. Les échanges ont totalisé 225,75 MDH, avec Holcim Maroc en tête des volumes. SMI, CMT et Managem figurent parmi les plus fortes baisses de la séance.

La Bourse de Casablanca a clôturé la séance du 18 juin 2026 en baisse. L’indice MASI a reculé de 2,26% à 18.357,76 points. Le MASI ESG a perdu 2,81% à 1.305,59 points, tandis que le MASI 20 a cédé 1,84% à 1.338,48 points.

Depuis le début de l’année, le MASI affiche désormais une progression de 2,59%, alors que le MASI 20 gagne 9,91%.

La capitalisation boursière s’est établie à 1.050,69 MMDH.

Le volume global des échanges a atteint 225,75 MDH, entièrement réalisé sur le marché central.

Du côté des valeurs les plus actives, Holcim Maroc a dominé les échanges avec 36,04 MDH, devant Attijariwafa bank (19,90 MDH), Résidences Dar Saada (15,20 MDH), Société Métallurgique d’Imiter (15,03 MDH) et Managem (14,35 MDH).

Sur le front des variations, les plus fortes hausses ont été enregistrées par :

• Unimer : +5,97% à 169,55 DH
• Agma : +5,09% à 7.199 DH
• Lesieur Cristal : +2,67% à 346 DH
• Microdata : +2,63% à 780 DH
• Delta Holding : +2,43% à 61 DH

À l’inverse, les principales baisses ont concerné :

• SMI : -9,99% à 6.976 DH
• Maghreb Oxygène : -8,07% à 356,70 DH
• Compagnie Minière de Touissit : -6,19% à 4.785 DH
• Managem : -6,05% à 13.905 DH
• Taqa Morocco : -4,84% à 1.750 DH

Source: medias24.com

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