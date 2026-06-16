Avant sa fusion avec Allianz, Sanlam Maroc obtient le visa de l’AMMC pour son augmentation de capital

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Par | Le 16/6/2026 à 11:14
À quelques semaines des assemblées générales du 2 juillet, le rapprochement entre les deux assureurs entre dans sa phase décisive, avec une opération valorisée à 2,56 MMDH et une date d’échange des titres fixée au 7 juillet.

L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a accordé, le 15 juin 2026, son visa au prospectus relatif à l’augmentation de capital de Sanlam Maroc, dans le cadre de la fusion-absorption d’Allianz Maroc. Cette opération structurante sera soumise à l’approbation des actionnaires des deux compagnies lors des assemblées générales extraordinaires prévues le 2 juillet 2026.

L’opération prévoit l’émission de 1.225.000 actions nouvelles Sanlam Maroc d’une valeur nominale de 100 DH chacune. Le prix d’émission retenu ressort à 2.090,23 DH par action, sur la base d’une parité d’échange fixée à cinq actions Sanlam Maroc pour deux actions Allianz Maroc. Le montant total de l’opération atteint ainsi 2,56 MMDH, tandis que l’augmentation de capital s’élève, elle, à 122,5 MDH. La date d’échange des titres a été fixée au 7 juillet 2026.

L’actif net apporté par Allianz Maroc est évalué à près de 2,605 MMDH. La fusion prendra effet rétroactivement au 1ᵉʳ janvier 2026 sur les plans comptable et fiscal.

La réalisation définitive de la fusion, ainsi que la dissolution sans liquidation d’Allianz Maroc qui en résulte, restent soumises à la réalisation des conditions suspensives suivantes :

  • Obtention de l’autorisation de la fusion par l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, conformément à l’article 230 du Code des assurances ;
  • Obtention du visa de l'Autorité marocaine du marché des capitaux sur le prospectus relatif à la fusion ;
  • Approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires d’Allianz Maroc ;
  • Approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Sanlam Maroc.

Sanlam Maroc explique que cette opération vise à créer une plateforme unique et mieux capitalisée, capable de mutualiser les expertises, les ressources et les réseaux des deux assureurs. Le nouvel ensemble ambitionne notamment d’améliorer la qualité de service, de renforcer sa présence territoriale, d’accélérer sa transformation digitale et d’optimiser l’allocation de ses fonds propres.

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