Bourse de Casablanca : les minières flambent, le MASI réalise l'une de ses meilleures séances de l'année 2026

Bourse de Casablanca, MASIBourse de Casablanca
Par | Le 15/6/2026 à 14:55
Portée par un puissant rebond des valeurs minières et par l'optimisme suscité par l'annonce d'un accord de paix au Moyen-Orient, la Bourse de Casablanca a signé l'une de ses plus fortes progressions de l'année ce lundi 15 juin. Le MASI a bondi de 4,46%, dans un marché marqué par un regain d'appétit pour le risque et des échanges dépassant les 540 MDH.

La Bourse de Casablanca a clôturé la séance du 15 juin 2026 sur une envolée spectaculaire. L'indice MASI a progressé de 4,46% à 18.753,83 points, tandis que le MASI ESG a gagné 5,06% à 1.346,14 points. De son côté, le MASI 20 s'est adjugé 4,15% à 1.359,28 points.

Cette forte hausse intervient dans un contexte d'apaisement géopolitique après l'annonce, dès l'ouverture des marchés, d'un accord de paix potentiel entre Israël et l'Iran. La nouvelle a immédiatement soutenu le sentiment des investisseurs, alors que les marchés financiers avaient été fortement secoués ces derniers jours par la montée des tensions au Moyen-Orient.

Grâce à ce rebond, le MASI réduit nettement sa contre-performance annuelle, qui ressort désormais à seulement -0,49%, contre -4,74% à l'issue de la séance précédente. Le MASI 20 demeure quant à lui en repli de 8,51% depuis le début de l'année.

La capitalisation boursière atteint désormais 1.069,71 MMDH, contre 1.030,86 MMDH lors de la précédente clôture, soit près de 39 MMDH de valeur récupérée en une seule séance.

Le volume global des échanges a atteint 544,51 MDH, dont 537,85 MDH réalisés sur le marché central.

Les investisseurs se sont principalement positionnés sur les grandes capitalisations. Attijariwafa bank a dominé les échanges avec 82,98 MDH, devant Managem (60,14 MDH), Marsa Maroc (57,70 MDH), Itissalat Al-Maghrib (37,50 MDH) et Akdital (31,86 MDH).

Du côté des performances, les valeurs minières ont de nouveau occupé le haut du classement. Les plus fortes hausses ont été enregistrées par :

  • Minière Touissit : +10% à 5.006 DH
  • Managem : +10% à 14.998 DH
  • SMI : +9,99% à 7.697 DH
  • Douja Promotion Addoha : +9,41% à 35 DH
  • IB Maroc.com : +8,77% à 67 DH

À l'inverse, les principales baisses ont concerné :

  • Unimer : -5,88% à 160 DH
  • Maroc Leasing : -5,34% à 350,25 DH
  • AFMA : -5,10% à 1.192 DH
  • Société des Boissons du Maroc : -2,68% à 2.140 DH
  • Sothema : -0,84% à 376,80 DH

Cette séance confirme le changement brutal de sentiment observé sur les marchés après plusieurs jours de forte nervosité. Les investisseurs ont privilégié les valeurs les plus exposées au cycle économique et les titres qui avaient le plus souffert lors de la correction provoquée par les tensions géopolitiques. Le secteur minier, particulièrement pénalisé la semaine dernière, a ainsi mené le mouvement de reprise.

Source: medias24.com

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