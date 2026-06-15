Marché des capitaux : les banques portent les levées à 32,75 MMDH à fin avril

AMMC, Levées de capitaux, TCN, Certificats de dépôt, Obligations, Marché financierMarché des capitaux
Par | Le 15/6/2026 à 13:58
À fin avril, le marché reste animé, mais son moteur a changé de régime. Les titres de créance négociables concentrent désormais l’essentiel des opérations, loin devant les obligations et les rares émissions de capital.

Le financement par le marché des capitaux garde le cap en ce début d’année 2026. Selon les derniers indicateurs publiés par l’AMMC, le montant global des levées de capitaux a atteint 32,75 milliards de dirhams (MMDH) à fin avril, en hausse de 4% par rapport aux 31,41 MMDH levés durant la même période en 2025.

Les émissions de titres de créance négociables (TCN) demeurent le principal moteur du marché. Elles totalisent 27,67 MMDH sur les quatre premiers mois de l’année, contre 24,11 MMDH un an auparavant, soit une progression de près de 15%.

Au sein de cette catégorie, les certificats de dépôt arrivent en tête, avec 14,55 MMDH levés, contre 8,65 MMDH à fin avril 2025. Cette hausse de près de 68% traduit le recours accru des banques à ce mode de financement à court terme.

À l’inverse, les émissions de bons des sociétés de financement ressortent à 4,33 MMDH, en baisse par rapport aux 7,16 MMDH enregistrés un an auparavant. Les billets de trésorerie progressent légèrement, à 8,8 MMDH, contre 8,29 MMDH à fin avril 2025.

Du côté des émissions obligataires, les montants levés atteignent 4,5 MMDH à fin avril, contre 7,3 MMDH sur la même période de 2025, soit un recul de près de 38%. Les placements privés concentrent 2,5 MMDH, tandis que les opérations réalisées par appel public à l’épargne représentent 2 MMDH.

Le compartiment des titres de capital reste, quant à lui, peu actif. Une seule opération a été recensée depuis le début de l’année, pour un montant de 580 millions de dirhams (MDH), réalisée par appel public à l’épargne. Aucune émission par placement privé n’a été enregistrée sur la période.

Financement de l’économie : en 2025, le marché des capitaux a changé de taille

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