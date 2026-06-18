Réforme des retraites : nouvelle réunion de la commission technique début juillet

Même si la réforme des retraites restera certainement pour le prochain gouvernement, le processus engagé se poursuit. Une nouvelle réunion est prévue début juillet afin de faire le point sur l’ensemble des travaux menés par la commission.

Le 15 juin dernier, la réunion de la commission technique des retraites consacrée à l’examen de la situation de la CIMR a conclu à l’absence de déficit. La caisse serait globalement en équilibre, avec des chiffres jugés "rassurants". C'est ce que nous ont expliqué des sources syndicales contactées par Médias24. "Plusieurs observations ont toutefois été formulées", ajoutent-elles, "notamment l’absence de gouvernance, et la non-représentation des ministères concernés dans le conseil d’administration de la caisse".

Selon nos interlocuteurs, la commission technique se réunira de nouveau début juillet. Cette prochaine réunion, à laquelle devrait participer la ministre des Finances, permettra de faire le point sur l’ensemble des travaux menés sur les différentes caisses de retraite et de définir la suite des travaux de ladite commission.

Selon les mêmes sources, aucune proposition gouvernementale n’est actuellement sur la table. Et il est peu probable qu’un projet soit présenté dans l’immédiat, en raison du coût social jugé élevé mais aussi du contexte actuel, notamment électoral.

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Ce point a d’ailleurs été confirmé par la ministre des Finances, Nadia Fettah, au Parlement ce mardi 16 juin. Elle a estimé que ce dossier sera probablement renvoyé au prochain exécutif.

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