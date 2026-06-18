CTM et Transdev Maroc officialisent leur partenariat au sein des coentreprises Issal
CTM et Transdev Maroc ont officialisé leur partenariat au sein des coentreprises Issal, dédiées au développement et à l’exploitation des réseaux de transport public urbain et périurbain au Maroc.
Les groupes CTM et Transdev Maroc ont officialisé leur partenariat stratégique à travers les coentreprises Issal Fès, Issal Tanger et Issal Tétouan.
Détenues à 51% par CTM et à 49% par Transdev Maroc, ces filiales sont dédiées au développement et à l’exploitation des réseaux de transport public urbain et périurbain au Maroc.
À travers cette alliance, les deux groupes entendent accompagner le développement de la mobilité urbaine dans plusieurs villes du Royaume, en mettant à profit leurs expertises respectives dans le secteur du transport.
CTM sécurise un contrat de dix ans pour Issal Tétouan
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