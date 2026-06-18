Pour 10 MDH, la gare routière Ouled Ziane bientôt dotée d’une plateforme numérique “Smart Gare”

Dans le cadre de la réhabilitation globale de la gare routière Ouled Ziane, la SDL Casablanca Transports SA a lancé un appel d'offres visant à moderniser ses infrastructures opérationnelles. Ce projet, désigné sous l'appellation "Smart Gare", se concentre sur l’automatisation, la digitalisation et la centralisation des opérations.

Le 18 juin 2026 à 17h44 | Modifié 18 juin 2026 à 17h56

L'ancienne exploitation de la gare routière d'Ouled Ziane reposait en grande partie sur des processus physiques, manuels et archaïques, ce qui limitait la visibilité sur les mouvements des autocars, compliquait la traçabilité des séjours et ralentissait l’affectation des quais de chargement.

Le futur système d'exploitation sera conçu pour remédier à ces contraintes, à travers une plateforme intelligente capable de superviser en temps réel le cycle de vie des autocars, de leur identification à l'entrée jusqu'à leur départ de la gare.

L'objectif est d'optimiser l'utilisation des capacités d'accueil tout en fluidifiant le parcours des voyageurs.

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Estimé à 10 millions de DH TTC, ce marché englobe la fourniture, l'installation, l'intégration et la maintenance d'équipements matériels et de solutions logicielles.

Le dispositif projeté s'articule autour de plusieurs composants clés :

- Contrôle d'accès et traçabilité des bus : implantation de caméras de lecture automatique des plaques d'immatriculation (LPR/ANPR) affichant un taux de reconnaissance minimal de 98%, associées à des lecteurs et tags RFID UHF pour l'identification automatique des véhicules. Le contrôle physique sera assuré par des barrières levantes automatiques de 4 mètres de lisse et des terminaux IP de contrôle d'accès intégrant l'interphonie et des claviers numériques.

- Contrôle d'accès des voyageurs : mise en place de couloirs rapides motorisés et de passages dédiés aux personnes à mobilité réduite (PMR). L'accès aux zones d'embarquement sera conditionné par la validation de titres de transport munis de QR codes.

- Système d'Information Voyageurs (SIV) : déploiement d'un réseau d'affichage dynamique comprenant des écrans LED extérieurs de forte luminosité pour guider les autocars, des écrans LED intérieurs pour les halls d'attente, ainsi que des totems digitaux interactifs de 55 pouces minimum.

- Gestion intelligente des quais : installation de caméras intelligentes avec analyse embarquée pour détecter en temps réel l'occupation des voies, identifier les anomalies d'exploitation et remonter les alertes associées.

Le cahier des charges proscrit l’usage de solutions monolithiques au profit d'une architecture ouverte, modulaire et hautement disponible. Casa Transports met l’accent sur une démarche de type "security by design".

L’infrastructure de l’hébergement physique reposera sur un cluster de virtualisation composé de trois serveurs physiques redondants reliés par des commutateurs Datacenter L3 et protégés par une plateforme de sauvegarde centralisée.

La sécurité périmétrique sera assurée par des pare-feux nouvelle génération configurés en haute disponibilité, complétés par un système de détection et de prévention d'intrusion (IDS/IPS) et une solution de connexion VPN sécurisée pour les accès distants.

Le délai d'exécution global pour l'ensemble de ces prestations est fixé à quatre mois.

Le projet de réhabilitation de la gare routière d'Ouled Ziane intègre deux autres chantiers essentiels pour améliorer l'accueil des usagers :

- L’aménagement paysager : estimé à 1,74 million de DH TTC, ce volet vise à réhabiliter et à verdir les espaces extérieurs et les jardins de la gare.

- Le mobilier et la signalétique : évalué à environ 3,60 millions de DH TTC, ce lot prévoit la fourniture de nouveaux mobiliers d'attente et le déploiement d'une signalétique physique d'orientation pour fluidifier le parcours des voyageurs.

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