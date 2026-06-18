Diplomatie sportive, accueil des supporters et ambition 2030 : les éclairages de Youssef Amrani

Lors de son passage dans l’émission "12/13" sur Médias24, l’ambassadeur du Maroc aux États-Unis, Youssef Amrani, est revenu sur la stratégie d'accompagnement de la présence marocaine outre-Atlantique.

Pour Youssef Amrani, la communauté marocaine établie aux États-Unis, bien que numériquement modeste à l'échelle du pays avec environ 300.000 personnes, se distingue par une intégration qualitative élevée. Les Marocains y occupent des postes au sein de l'administration publique, des services de police, du secteur financier ou encore de la restauration et des services.

Cette intégration réussie s'accompagne d'une préservation active des liens culturels avec le Royaume. Youssef Amrani observe ainsi que les enfants de la diaspora pratiquent couramment la darija et que la communauté démontre une réelle capacité d'auto-organisation, illustrée par la mise en place spontanée de fan zones à Miami ou New York.

Cette dynamique facilite également les contacts avec les décideurs locaux. L'ambassadeur a notamment pu s'entretenir avec les gouverneurs de New York et du New Jersey, venus observer la ferveur des supporters marocains.

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Une logistique d’accueil rigoureuse entre Newark, JFK et Atlanta

Interrogé sur les aspects pratiques de l'accueil de la sélection nationale et de ses supporters, le diplomate a détaillé un plan d'action préparé trois mois en amont, en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères, la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) et les autorités américaines :

- Facilitation des visas : une coordination préalable a été établie avec le consulat général des États-Unis à Casablanca pour fluidifier les procédures d'obtention de visas pour les supporters.

- Formalités aéroportuaires accélérées : À l'arrivée de la sélection nationale à l'aéroport de Newark, les autorités américaines ont mobilisé deux structures mobiles directement sur le tarmac, permettant de finaliser les contrôles d'immigration au pied de la passerelle en 90 minutes.

- Kiosques et guides de mobilité : des stands d'information aux couleurs nationales ont été installés à JFK et Newark. Par ailleurs, un guide de mobilité précis a été conçu pour aider les supporters à naviguer dans les réseaux de transport complexes de la côte Est (accès aux stades, navettes spéciales et liaisons vers Boston ou Atlanta).

- Permanence consulaire mobile : des équipes consulaires dédiées ont été déployées dans les villes d'accueil pour répondre aux urgences, notamment pour la délivrance rapide de laissez-passer en cas de perte de documents d'identité.

Le "Soft Power" par le football : l'effet de groupe face aux individualités

"Quatre-vingt-dix minutes de football sont parfois plus importantes que quatre ans de diplomatie traditionnelle", affirme Youssef Amrani. L'ambassadeur a partagé une anecdote vécue lors d'un dîner dans le quartier de Soho, à New York. Apprenant l'origine marocaine de la table, le serveur d'un restaurant italien a longuement commenté le jeu de la sélection, résumant sa perception par ces mots : "Le Brésil a des individualités, mais le Maroc a une équipe cohérente et concertée". Selon le diplomate, cela démontre que l'image de discipline collective et de cohésion du Maroc a marqué les esprits bien au-delà des cercles habituels.

Cette respectabilité sportive s'est également traduite sur le plan institutionnel par un débat amical organisé à Washington entre Youssef Amrani et l'ambassadeur du Brésil, positionnant le Maroc comme un partenaire sportif et diplomatique de premier plan.

Infrastructures : le Maroc au niveau des standards américains

Ayant visité les stades d'Atlanta, de Boston et du New Jersey, Youssef Amrani a livré une comparaison mesurée mais confiante des infrastructures sportives. Il a observé que plusieurs grands stades américains, en dehors de l'arène d'Atlanta, sont vieillissants et font face à des contraintes techniques ou acoustiques.

"En toute modestie, nous n'avons rien à envier aux infrastructures américaines", a indiqué l'ambassadeur, rappelant que les investissements réalisés au Maroc au cours des vingt dernières années placent les installations nationales au niveau des meilleurs standards mondiaux.

Cette qualité est reconnue à l'international : un haut responsable de la Maison-Blanche chargé de la supervision de la Coupe du monde a d'ailleurs salué dans la presse le projet du grand stade de Casablanca, le qualifiant de future réussite pour le football marocain.

Cap sur 2030 : détection des talents et co-développement

Pour l’ambassadeur, l'émergence de jeunes talents comme Ayoub Bouaddi valide la stratégie de fond menée par la FRMF. Ce travail de détection précoce des binationaux et d'investissement dans le capital humain, initié il y a une vingtaine d'années, constitue le socle des ambitions marocaines.

À l'horizon 2030, la co-organisation de la Coupe du monde avec l'Espagne et le Portugal est perçue comme un projet de co-développement majeur. Youssef Amrani rappelle que l'ambition du Maroc est d'apporter une valeur ajoutée unique, forte de ses racines africaines, de ses liens étroits avec l'Europe et de son ancrage arabo-méditerranéen. L'objectif final reste la création d'emplois, la stimulation de la croissance et la construction de ponts culturels et économiques durables entre les continents.

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