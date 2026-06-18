Le port de Casablanca réceptionne une turbine de près de 500 tonnes destinée à un projet énergétique
Le port de Casablanca a accueilli une turbine à gaz de 495 tonnes et son générateur, destinés à une future centrale électrique au barrage Al Wahda.
Le port de Casablanca a réceptionné, le 15 juin, le navire "Kraszewski" transportant une turbine à gaz de très grande dimension ainsi que son générateur, destinés à un projet énergétique stratégique de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE). L’opération s’est déroulée au terminal polyvalent de Somaport.
Selon la Direction du port de Casablanca, la turbine et son générateur figurent parmi les charges les plus volumineuses traitées par le port, avec des poids respectifs de 495 tonnes et 405 tonnes. Leur déchargement a nécessité la mobilisation de moyens de levage spécialisés, ainsi qu’une coordination entre les différents intervenants de la chaîne logistique.
Ces équipements sont destinés à une future centrale électrique à cycle combiné en cours de construction au barrage Al Wahda. Le projet vise à renforcer les capacités de production électrique du Royaume et à accompagner sa transition énergétique.
À travers cette opération, le port de Casablanca met en avant sa capacité à traiter des cargaisons industrielles hors gabarit et confirme son rôle dans l’accompagnement des grands projets industriels et énergétiques du Maroc.
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