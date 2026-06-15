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ECONOMIE

ENQUÊTE. Manuels scolaires : derrière les pénuries de livres, la fin d’un modèle vieux de 20 ans

Affiché à seulement 4,05 DH, un manuel scolaire a fini par coûter près de 200 DH à certains parents, contraints de multiplier les déplacements et les tournées de librairies pour parvenir à le trouver lors de la rentrée 2025-2026. Derrière cette situation se joue une réforme qui bouleverse l’ensemble de la filière du livre scolaire. Pendant plusieurs semaines, Médias24 a interrogé les professionnels du secteur et reconstitué les effets de cette réforme sur un marché de plusieurs centaines de millions de dirhams.

ENQUÊTE. Manuels scolaires : derrière les pénuries de livres, la fin d’un modèle vieux de 20 ans
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Le 15 juin 2026 à 12h52 | Modifié 15 juin 2026 à 13h43

Un manuel scolaire introuvable. C’est ce qu’ont vécu de nombreux parents d’élèves des écoles pionnières à la rentrée 2025-2026. "Ce livre de français, dont le prix affiché est de 4,05 DH, m’a coûté plus de 200 DH entre carburant, déplacements et recherches infructueuses. J’ai fait le tour...

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Tags : Collèges pionniers, écoles pionnières, Manuels scolaires, ministère de l'Education nationale
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Le 15 juin 2026 à 12h52

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