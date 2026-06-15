ENQUÊTE. Manuels scolaires : derrière les pénuries de livres, la fin d’un modèle vieux de 20 ans
Affiché à seulement 4,05 DH, un manuel scolaire a fini par coûter près de 200 DH à certains parents, contraints de multiplier les déplacements et les tournées de librairies pour parvenir à le trouver lors de la rentrée 2025-2026. Derrière cette situation se joue une réforme qui bouleverse l’ensemble de la filière du livre scolaire. Pendant plusieurs semaines, Médias24 a interrogé les professionnels du secteur et reconstitué les effets de cette réforme sur un marché de plusieurs centaines de millions de dirhams.
Un manuel scolaire introuvable. C’est ce qu’ont vécu de nombreux parents d’élèves des écoles pionnières à la rentrée 2025-2026. "Ce livre de français, dont le prix affiché est de 4,05 DH, m’a coûté plus de 200 DH entre carburant, déplacements et recherches infructueuses. J’ai fait le tour...
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