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ECONOMIE

Made in EU : Renault et Stellantis plaident pour l’Europe, mais gardent une porte ouverte au Maroc

Dans une position commune adressée aux députés européens, Renault, Stellantis et Volkswagen soutiennent le principe d’un contenu européen de 70% pour les véhicules électriques. Les trois groupes demandent que seules les activités réalisées dans l’Union européenne et l’Espace économique européen soient comptabilisées comme européennes. Le Maroc resterait donc en dehors de ce calcul, mais pourrait continuer à jouer un rôle dans les chaînes de production grâce à la marge de 30% prévue pour les pays tiers.

Ce que le "Made in EU" pourrait changer pour le Maroc.
Ce que le "Made in EU" pourrait changer pour le Maroc.
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Le 14 juin 2026 à 15h30 | Modifié 14 juin 2026 à 17h05

L’essentiel

  • Renault, Stellantis et Volkswagen soutiennent le principe du "Made in EU" et demandent que seules les activités réalisées dans l’Union européenne et l’Espace économique européen soient comptabilisées comme européennes. Le Maroc serait donc considéré comme un pays tiers.
  • La Commission européenne propose qu’au moins 70%...

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Tags : Automobile, Commission européenne
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Le 14 juin 2026 à 15h30

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