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La Gambie réitère sa volonté de renforcer son partenariat avec le Maroc

En visite à Rabat, le ministre gambien des Affaires étrangères, Sering Modou Njie, a salué l’excellence des relations entre le Maroc et la Gambie, réaffirmant la volonté des deux pays de renforcer leur partenariat stratégique et leur coopération bilatérale.

Sering Modou Njie réaffirme la solidité du partenariat bilatéral.
Nasser Bourita reçoit son homologue gambien, Sering Modou Njie.
H.K.
Le 18 juin 2026 à 17h00 | Modifié 18 juin 2026 à 17h10

Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a reçu, le jeudi 18 juin 2026 à Rabat, Sering Modou Njie, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des Gambiens de l’étranger, envoyé spécial du président de la République de Gambie, Adama Barrow, porteur d’un message écrit adressé au Roi Mohammed VI.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette rencontre, Sering Modou Njie a mis en avant les liens d’amitié et de fraternité unissant les deux pays, ainsi que la volonté commune de renforcer le partenariat stratégique bilatéral, conformément à la vision éclairée du Roi Mohammed VI et du président Adama Barrow.

Le chef de la diplomatie gambienne a également salué l’excellence des relations entre le Royaume du Maroc et la République de Gambie, ainsi que les liens cordiaux et mutuellement bénéfiques qui unissent les deux pays, fondés sur des valeurs partagées d’amitié, de fraternité et de solidarité.

Il a, en outre, réitéré la ferme détermination de son pays à renforcer davantage la coopération bilatérale dans les domaines d’intérêt commun.

Sering Modou Njie a exprimé les remerciements et la profonde gratitude du président Adama Barrow, du gouvernement et du peuple gambiens au Roi Mohammed VI pour son soutien constant au développement socioéconomique de la Gambie.

Le ministre gambien a également salué l’engagement constant du Roi en faveur du développement des relations entre les deux pays, illustré par la signature de plusieurs accords bilatéraux et le lancement de projets structurants ayant contribué au renforcement de la coopération et à la promotion des échanges entre les peuples marocain et gambien.

Il a enfin réaffirmé la volonté commune des deux pays de consolider leur partenariat stratégique, conformément à la vision du Roi Mohammed VI et du président Adama Barrow.

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Tags : Diplomatie, Maroc-Gambie, Nasser Bourita, partenariat stratégique
H.K.
Le 18 juin 2026 à 17h00

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