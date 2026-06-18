Les médecins privés décrochent un nouvel accord de principe pour réviser les bases de remboursement de l'AMO

La CNSS a donné son feu vert pour la révision de la tarification nationale de référence (TNR) pour certaines prestations remboursables par l'AMO. Une hausse de la TNR se traduit par une amélioration des remboursements. À présent, une nouvelle convention doit être signée entre la coalition des médecins privés, le ministère de la Santé, le Conseil de l’ordre des médecins, la CNSS et l’ANAM pour son entrée en vigueur effective. Détails.

Le 18 juin 2026 à 16h24 | Modifié 18 juin 2026 à 17h07

"La coalition (représentants du secteur privé) a récemment tenu deux réunions avec le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, Hassan Boubrik, au cours desquelles celui-ci a donné son accord de principe pour la révision de la TNR de certaines consultations", a annoncé le Dr Saïd Afif, président...

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