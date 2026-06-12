Bourse de Casablanca : les petits porteurs reviennent en force

En un an, le nombre de comptes-titres est passé de 230.604 à 401.169, selon l’AMMC. Derrière cette progression spectaculaire, les particuliers marocains concentrent l’essentiel de la hausse et pèsent désormais davantage dans l’activité réelle du marché. Détails.

La Bourse de Casablanca n’a pas seulement connu une année 2025 marquée par la hausse du Moroccan All Shares Index (MASI), le retour des introductions en Bourse et l’amélioration des volumes. Elle a aussi enregistré un élargissement important de sa base d’investisseurs.

Selon le rapport de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) sur le marché des capitaux en chiffres, le nombre de comptes-titres s’est établi à 401.169 à fin 2025, contre 230.604 une année auparavant. Cela représente un solde net de 170.565 comptes supplémentaires sur un an, soit une progression de près de 74%.

Cette hausse est très largement portée par les personnes physiques résidentes. Leur nombre est passé de 200.855 comptes en 2024 à 360.020 comptes en 2025, soit 159.165 comptes supplémentaires. Autrement dit, les particuliers marocains concentrent à eux seuls environ 93% de l’augmentation nette du nombre de comptes-titres enregistrée en 2025.

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Les personnes physiques non-résidentes progressent également, mais dans des proportions plus limitées, passant de 14.947 à 22.843 comptes, soit 7.896 comptes supplémentaires. Les personnes morales résidentes affichent, pour leur part, une hausse de 3.371 comptes, à 17.789, tandis que les personnes morales non-résidentes restent marginales, avec 517 comptes à fin 2025, contre 384 un an plus tôt.

Plus de comptes, mais aussi plus de clients actifs

La même tendance ressort au niveau de la clientèle des sociétés de Bourse. Le nombre de clients actifs est passé de 14.564 en 2024 à 35.287 en 2025, soit 20.723 clients actifs supplémentaires.

Là encore, la progression vient presque entièrement des particuliers marocains. Leur nombre est passé de 11.931 à 32.002, soit 20.071 clients actifs supplémentaires. Ils représentent désormais 91% de la clientèle active des sociétés de Bourse, contre 82% en 2024.

Cette évolution traduit un changement important : les particuliers ne sont pas seulement plus nombreux à détenir un compte-titres, ils sont aussi plus présents dans l’activité réelle du marché. Le contexte de marché y a probablement contribué, avec une année 2025 marquée par une forte performance boursière, plusieurs introductions en Bourse et un regain d’intérêt pour les actions cotées.

À l’inverse, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) reculent légèrement en nombre de clients actifs, passant de 1.683 à 1.643. Les personnes morales marocaines progressent de 620 à 1.056, tandis que les personnes physiques étrangères passent de 210 à 446.

Les institutionnels gardent toutefois un poids important dans les volumes

Ce retour des particuliers ne signifie pas que le marché est devenu essentiellement porté par les investisseurs individuels. En volume transigé sur le marché central, les personnes physiques marocaines représentent 26% en 2025, contre 25% en 2024. Leur poids progresse donc légèrement, mais reste inférieur à celui des grandes catégories institutionnelles et professionnelles.

Les personnes morales marocaines concentrent 34% des volumes échangés sur le marché central en 2025, contre 32% en 2024. Les OPCVM représentent, eux, 30% des volumes, après 32% un an plus tôt. Ensemble, personnes morales marocaines et OPCVM pèsent donc 64% du volume transigé sur le marché central.

Un signal positif pour la profondeur du marché

L’élargissement du nombre de comptes-titres et la hausse de la clientèle active constituent un signal positif pour le marché. Ils montrent que la Bourse de Casablanca commence à élargir sa base d’investisseurs, après plusieurs années où l’activité restait concentrée autour d’un nombre limité d’intervenants.

Le vrai enjeu sera désormais de transformer cette progression quantitative en présence durable. Autrement dit, il ne s’agit pas seulement d’ouvrir des comptes à l’occasion d’introductions en Bourse ou de phases de hausse du marché, mais de maintenir une base d’investisseurs actifs, réguliers et mieux informés.

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