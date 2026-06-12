Bourse de Casablanca : fort rebond du MASI de 1,9%

La Bourse de Casablanca a terminé la séance du 12 juin sur une nette hausse. Le MASI a gagné 1,86%, soutenu notamment par le rebond des valeurs minières après les fortes turbulences observées la veille. Managem, Attijariwafa bank et LabelVie ont concentré l'essentiel des échanges.

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La Bourse de Casablanca a clôturé la séance du 12 juin 2026 en hausse. L’indice MASI a progressé de 1,86% à 17.952,37 points. Le MASI ESG a gagné 1,53% à 1.281,30 points, tandis que le MASI 20 s’est apprécié de 1,54% à 1.305,17 points.

Depuis le début de l’année, le MASI affiche désormais une contre-performance de 4,74%, alors que le MASI 20 accuse un repli de 12,15%.

La capitalisation boursière s’est établie à 1.030,86 MMDH.

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Le volume global des échanges a atteint 232,16 MDH, entièrement réalisé sur le marché central.

Du côté des valeurs les plus actives, Managem a dominé les échanges avec 36,26 MDH, devant Attijariwafa bank (32,71 MDH), LabelVie (20,61 MDH), Bank of Africa (17,77 MDH) et Société Métallurgique d’Imiter (16,75 MDH).

Sur le front des variations, les plus fortes hausses ont été enregistrées par :

• Compagnie Minière de Touissit : +9,98% à 4.551 DH

• Delta Holding : +8,98% à 57,88 DH

• Sothema : +8,57% à 380 DH

• SMI : +7,53% à 6.998 DH

• Douja Promotion Addoha : +6,63% à 31,99 DH

À l’inverse, les principales baisses ont concerné :

• CTM : -2,42% à 845 DH

• Réalisations Mécaniques : -1,47% à 469 DH

• Aluminium du Maroc : -0,90% à 1.879 DH

• AtlantaSanad : -0,81% à 129 DH

• CIH Bank : -0,58% à 343 DH

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Source: medias24.com

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