Bourse : BCP lance un programme de rachat d’actions pour soutenir la liquidité de son titre

Après un recul de 14,3% entre janvier 2025 et mai 2026, la valeur reste pourtant parmi les plus échangées de la cote casablancaise, avec plus de 24,2 millions de titres traités sur la période.

La Banque Centrale Populaire (BCP) s’apprête à lancer un nouveau programme de rachat de ses propres actions afin d’améliorer la liquidité de son titre sur le marché boursier. L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a visé, le 9 juin 2026, la notice d’information relative à cette opération, qui sera soumise au vote des actionnaires lors de l’assemblée générale ordinaire prévue le 24 juin.

Le programme prévoit la possibilité pour la banque de détenir jusqu’à 10.165.623 actions, soit 5% de son capital social. La période d’exécution s’étendra du 20 juillet 2026 au 20 janvier 2028, avec un prix maximum d’achat fixé à 374 DH par action et un prix minimum de vente de 201 DH. Le montant maximal susceptible d’être engagé atteint ainsi près de 3,8 milliards de dirhams.

La banque précise que ce programme n’a pas vocation à annuler les titres rachetés ni à générer un résultat financier. Il ne vise pas non plus à soutenir artificiellement le cours de Bourse ou à constituer un stock d’actions destiné à de futures opérations financières. Son objectif est uniquement d’assurer une meilleure fluidité des échanges sur le titre BCP.

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Un contrat de liquidité sera par ailleurs adossé au programme. Celui-ci pourra porter sur un maximum de 2.033.124 actions, soit 1% du capital social et 20% du programme global de rachat.

Un titre en repli malgré la bonne tenue du secteur bancaire

La décision intervient alors que l’action BCP traverse une période difficile en Bourse. Entre le 2 janvier 2025 et le 26 mai 2026, le titre a perdu 14,3% de sa valeur, alors que, sur la même période, le Moroccan All Shares Index (MASI) a progressé de 25,1%, le MASI 20 de 10% et l’indice sectoriel bancaire de 7,9%.

Sur cette période, le cours de l’action a évolué entre un plus haut de 335 DH et un plus bas de 230 DH, avec un cours moyen pondéré de 285,5 DH. Le titre a atteint son point bas le 20 mai 2026, à 230 DH.

Malgré cette baisse, la valeur demeure l’une des plus liquides du marché. Plus de 24,2 millions d’actions ont été échangées sur le marché central entre janvier 2025 et mai 2026, représentant un volume global supérieur à 6,9 milliards de dirhams. Le coefficient de liquidité du titre ressort à 11,92%, avec une moyenne quotidienne de plus de 70.000 titres échangés.

La BCP indique que le programme sera intégralement financé par sa trésorerie. À fin 2025, la banque disposait d’une trésorerie de 10,02 milliards de dirhams au niveau de ses comptes sociaux, lui permettant de supporter le coût potentiel de l’opération.

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