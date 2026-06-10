Bourse de Casablanca : le MASI chute de 1,96%

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Par | Le 10/6/2026 à 15:01
La Bourse de Casablanca a terminé la séance du 10 juin 2026 en nette baisse. Le MASI a reculé de 1,96% à 18.142,55 points, dans un volume de 283,38 MDH.

La Bourse de Casablanca a clôturé la séance du 10 juin 2026 en nette baisse. L’indice MASI a reculé de 1,96% à 18.142,55 points. Le MASI ESG a perdu 2,98% à 1.313,48 points, tandis que le MASI 20 a abandonné 0,93% à 1.311,50 points.

Depuis le début de l’année, le MASI affiche désormais une contre-performance de 3,73%, alors que le MASI 20 accuse un repli de 11,72%. Le MASI ESG reste, pour sa part, en hausse de 4,95% en YTD.

La capitalisation boursière s’est établie à 1.047,19 MMDH.

Le volume global des échanges a atteint 283,38 MDH, entièrement réalisé sur le marché central.

Du côté des valeurs les plus actives, Managem a dominé les échanges avec 103,41 MDH, devant Société Métallurgique d’Imiter (24,76 MDH), Cosumar (23,82 MDH), Attijariwafa bank (18,18 MDH) et TGCC (13,36 MDH).

Sur le front des variations, les plus fortes hausses ont été enregistrées par :

• M2M Group : +3,95% à 395,80 DH
• Colorado : +2,91% à 79,55 DH
• Aradei Capital : +2,79% à 442 DH
• Med Paper : +2,75% à 25 DH
• Ennakl : +2,06% à 53,60 DH

À l’inverse, les principales baisses ont concerné :

• Managem : -9,77% à 14.800 DH
• Société Métallurgique d’Imiter : -9,64% à 7.230 DH
• Agma : -5,12% à 6.850 DH
• Alliances : -5,12% à 370 DH
• Wafa Assurance : -4,33% à 5.740 DH

Source: medias24.com

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