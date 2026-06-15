Nador West Med : derrière le port, le pari industriel de l’Oriental

ROUND UP. Prévu pour entrer en service fin 2026, Nador West Med se construit déjà au-delà de ses quais : routes dédoublées, future autoroute vers Guercif, projets chinois dans l’éolien, les pneus et les alliages, ambition énergétique autour du GNL et de l’hydrogène vert. L’enjeu est désormais de transformer cette infrastructure en véritable moteur économique régional.

L’essentiel

Prévu pour la fin de 2026, le port de Nador West Med ambitionne de devenir un hub de transbordement maritime majeur et un véritable corridor économique pour la région de l'Oriental et les territoires voisins.

La connectivité terrestre du port est renforcée par le dédoublement des routes nationales et la future autoroute Guercif-Nador, afin de garantir une desserte fluide et rapide de son arrière-pays.

Une nouvelle étude stratégique a été lancée pour renforcer la connectivité routière du port aux zones d’intérêt situées dans la province.

La zone industrielle adossée au port confirme sa forte attractivité grâce à l’arrivée des premiers investisseurs chinois dans des secteurs de pointe liés aux énergies renouvelables et à l'automobile.

L'infrastructure se positionne également comme un pôle énergétique stratégique, assurant l'importation d'hydrocarbures et de GNL tout en préparant la transition vers les carburants du futur, comme l'hydrogène vert.

Le port devrait constituer un débouché logistique compétitif pour l'exportation des richesses minières régionales.

-oOo-

Les détails

Prévue pour la fin de l'année 2026, la mise en service du port de Nador West Med illustre la volonté du Maroc de répliquer le succès de Tanger Med.

Véritable vitrine portuaire du Maroc et fer de lance de son industrie automobile, ce dernier s'est hissé à la 6ᵉ place mondiale, devançant cinq ports chinois, en matière de performance portuaire pour le trafic de conteneurs.

(Publicité)

(Publicité)

Or, un port économiquement rentable doit être capable non seulement de capter le trafic, mais aussi de s'appuyer sur un hinterland bien connecté et d'exploiter de nouvelles opportunités.

C'est dans cet esprit que se développe l'infrastructure de Nador West Med. Il s'agit d'en faire bien plus qu'un simple point de passage maritime ou une alternative à Tanger Med, en le positionnant comme un nouveau corridor économique au service de la région de l'Oriental, mais aussi des territoires enclavés dépourvus de façade maritime, à l'instar de la région de Fès-Meknès.

L'ambition est d'ériger le port en hub majeur de transbordement en Méditerranée, de renforcer l'attractivité logistique du Maroc sur les grandes routes maritimes mondiales et de relancer le développement socio-économique de la région.

La route, premier levier de la compétitivité du nouveau port

En attendant la mise en service de l’autoroute Guercif-Nador, le ministère de l’Équipement et de l'eau a d'ores et déjà doté le port d'une infrastructure routière moderne.

Cela s'est traduit par le dédoublement de la route nationale 16 (RN16) reliant le port Nador West Med (NWM) à Nador. Élargie de 7 à 15 mètres, cette voie est désormais en mesure d’absorber de manière fluide le trafic de poids lourds. À cela s'ajoute le dédoublement de la route nationale 19 (RN19), qui permet de se connecter à l’autoroute A2 (Oujda-Rabat).

De son côté, le projet d'autoroute, prévu à l'horizon 2028, ramènera à terme la durée du trajet entre le port et l'autoroute à 45 minutes, contre deux heures aujourd'hui via les routes nationales 16 et 19.

Au-delà de la connectivité routière, l'enjeu est surtout de relier les opportunités économiques de la région au nouveau port. Dans cette optique, le conseil provincial de Nador a récemment lancé une étude sur la création et l’amélioration des connectivités et des voies de contournement stratégiques de la province.

L'objectif est, en premier lieu, d'assurer la liaison entre les principales zones d'intérêt de la province de Nador et de garantir la compétitivité et l'attractivité de la plateforme portuaire de Nador West Med en assurant une desserte fluide, efficiente et multimodale de son hinterland.

Au terme de cette étude, un schéma directeur de connectivité intégré et durable permettra de définir un phasage à court, moyen et long terme des projets décidés.

Un port à vocation énergétique renforcée

Le port de Nador West Med a aussi vocation à renforcer la sécurité énergétique du Maroc. Doté de trois postes pétroliers d'une profondeur de 20 mètres, il viendra compléter les flux d'hydrocarbures déjà portés par les ports de Mohammedia et de Jorf Lasfar.

En matière de gaz naturel, bien que le projet ait été momentanément mis en pause, Nador West Med devrait constituer le premier point d'importation de gaz naturel liquéfié (GNL) du pays. Il offrirait ainsi une alternative viable au schéma actuel, dans lequel le Maroc importe son gaz depuis l'Espagne via le gazoduc Maghreb-Europe, faute d'infrastructure de regazéification. Le projet est aujourd'hui en attente d'une relance, qui pourrait s'accompagner d'un redimensionnement destiné à atténuer les risques financiers liés à l'investissement.

S'agissant de l'hydrogène vert, le port de Nador West Med a été conçu, au même titre que le futur port de Dakhla Atlantique, pour accompagner le développement de cette filière. Le méthanol vert, dérivé de l'hydrogène vert, représente quant à lui une réelle opportunité pour capter les flux maritimes, car, dans les années à venir, les grands transporteurs seront amenés à adapter leurs routes en fonction de la disponibilité des carburants propres.

Si la région de l'Oriental n'accueille pour l'instant aucun projet d'hydrogène vert, elle dispose néanmoins d'un potentiel bien établi pour le développement de cette filière, une fois levées les incertitudes qui pèsent encore sur le secteur.

Son potentiel en énergies renouvelables, principalement solaire, rivalise avec celui des régions du Sud et pourrait contribuer à abaisser le coût de production de l'hydrogène.

La région accueille d'ores et déjà la centrale d'Aïn Beni Mathar, à cycle combiné thermo-solaire, dont la composante solaire atteint 20 MW. Plusieurs projets sont par ailleurs en cours de développement, parmi lesquels les centrales Beni Mathar (150 MW), Noor Guercif (100 MW), Noor Boudnib (33 MW) et Noor Bouanane (29 MW).

Les Chinois, premiers investisseurs étrangers à s'implanter autour du port

Autour de cette nouvelle infrastructure, les investissements chinois prennent aujourd’hui position en priorité, consolidant la vocation stratégique du port et confirmant une montée en puissance rapide.

Le premier projet concret est celui d'Aeolon Maroc, implanté dans la zone d'accélération industrielle de Betoya à Nador. Sur une superficie de 50 hectares, cet investissement de 220 millions d'euros a démarré en 2025 et a déjà exporté ses premiers composants dès décembre 2025.

De son côté, la compagnie chinoise Boway Alloy prévoit le démarrage d'une unité de production d’alliages spéciaux, d'une capacité de 30.000 tonnes par an. Ces matériaux sont destinés à être utilisés dans l'électronique automobile, la 5G, l'électronique grand public et les semi-conducteurs…

Un troisième projet a été annoncé en janvier 2026 par l'entreprise chinoise Daosheng Tianhe Materials, pour un investissement de 30 millions de dollars. Il prévoit, dans sa première phase, une capacité annuelle d'environ 50.000 tonnes de résine époxy et de colles structurelles destinées aux éoliennes. Actuellement au stade de la conception, le projet devrait entrer en phase de validation pour une production pilote début 2027.

La présence chinoise se concrétisera également par un projet d'usine de pneus porté par Shandong Yongsheng Rubber, destiné à produire 6 millions de pneus par an, avec un objectif à terme d'environ 18 millions de pneus par an.

À l'image du pôle industriel de Kénitra, la région de Nador West Med devrait voir émerger de nombreuses opportunités industrielles. Celles-ci pourront couvrir leurs besoins en gaz issu du champ de Tendrara et, potentiellement, de celui de Guercif, dont la commercialisation viendra renforcer la vocation industrielle du port.

Sur le plan des ressources naturelles, la région de l'Oriental recèle un potentiel minier polymétallique encore largement sous-exploré (plomb, zinc, barytine, fer…). Elle constitue en outre une porte d’accès logistique vers une grande région minière, celle de Drâa-Tafilalet.

C'est dans ce cadre que s'inscrit le projet de la mine de Boumadine, située au sud de Tinejdad, dans la province d'Errachidia. Ce gisement prévoit une production équivalente à 155 tonnes d'argent sous forme de concentré enrichi en or et en argent. Son étude de faisabilité a d'ailleurs retenu le port de Nador West Med comme la voie la plus rentable pour l'exportation de ses produits miniers.

À découvrir

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.