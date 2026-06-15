Pour près de 395 MDH, ce sera Urbagec/Separator qui construira la future gare LGV de l’aéroport de Casablanca

Le marché porte sur le lot 4 du projet, dédié à la construction de la gare ferroviaire de l’aéroport Mohammed V. Cinq candidats étaient en lice, dont SGTM, Sogea Maroc et Construction Management Services, pour une estimation initiale fixée à 380 millions de DH hors taxes.

L’Office national des chemins de fer (ONCF) a attribué le marché relatif à la construction de la gare de l’aéroport de Casablanca (lot 4) au groupement Urbagec/Separator SA, pour un montant de près de 395 millions de DH.

L'estimation initiale des travaux, établie par la direction bâtiment du pôle projets LGV, s'élevait à 380 millions de DH hors taxes. Cinq candidats avaient soumis une offre, à savoir le groupement Urbagec/Separator SA, Construction Management Services, la SGTM, l'entreprise Travaux Généraux de Construction de Casablanca et Sogea Maroc.

L'offre du groupement Urbagec/Separator SA avait été retenue comme "étant la moins-disante" parmi les propositions des soumissionnaires.

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Sogea Maroc avait remporté le lot 2 de cet appel d'offres, qui porte sur la réalisation de la gare Casa Sud, pour un montant de près de 945 MDH.

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