Mondial 2026 : de Times Square aux taxis jaunes, le Maroc pousse sa destination à New York

À l'heure de la compétition nord-américaine, l’ONMT déploie "Morocco, Kingdom of Light" sur écrans géants, à travers des animations de rue et sur plusieurs dizaines de véhicules, avec un objectif clair : transformer l’exposition du football en levier de notoriété touristique auprès des visiteurs, des habitants et des réseaux sociaux.

L’Office national marocain du tourisme (ONMT) a investi Times Square avec une campagne d’affichage mettant en avant la signature internationale "Morocco, Kingdom of Light". Diffusée sur les écrans géants de l’une des places les plus fréquentées au monde, cette opération vise à toucher aussi bien les millions de visiteurs qui s’y rendent chaque année que les audiences internationales qui suivent l’actualité new-yorkaise.

L’Office a également organisé une animation événementielle sous forme de flash mob, associant danse traditionnelle marocaine et expressions urbaines contemporaines. Cette initiative entend mettre en avant l’identité culturelle marocaine tout en générant des contenus destinés aux réseaux sociaux.

Dans le même cadre, plusieurs dizaines de taxis new-yorkais ont été habillés aux couleurs du Maroc. Circulant dans les différents boroughs (quartiers) de la métropole, notamment Manhattan, Brooklyn et Queens, ces véhicules participent à la visibilité de la destination auprès des habitants et des touristes.

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Selon l’ONMT, ces opérations s’inscrivent dans une stratégie plus large visant à tirer parti de l’exposition médiatique générée par la Coupe du monde 2026. L’objectif est de renforcer l’attractivité touristique du Royaume en associant sport, culture et promotion de la destination.

Cette démarche s’inscrit également dans le cadre du partenariat noué entre la Fédération royale marocaine de football (FRMF) et l’ONMT autour de la signature "Maroc, Terre de Football", destinée à promouvoir l’image du Royaume à travers le rayonnement du football marocain.

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