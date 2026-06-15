Mondial 2026. Analyse de la masterclass d’Ayyoub Bouaddi

Le milieu de terrain a éclairé le jeu de l’équipe nationale face au Brésil, en match d’ouverture du groupe C. Mais il a aussi apporté un précieux équilibre grâce à son activité défensive. Sa permutation avec Neil El Aynaoui à la mi-temps y a grandement contribué.

En vérité, les données de performance ne suffisent pas à classer l’inclassable prestation d’Ayyoub Bouaddi dans l’entrejeu du Maroc face au Brésil, lors de la 1re journée du groupe C de la Coupe du monde 2026.

Premier quasiment dans toutes les catégories statistiques, en ayant parcouru près de 12 kilomètres, le néo-Lion de l’Atlas a confirmé toutes les promesses placées en lui et surtout rassuré quant aux craintes de manque d’expérience à ces hauteurs.

Cela dit, les chiffres ne donnent qu’une vision parcellaire du rayonnement d’un joueur d’à peine 18 ans qui donnait l’impression d’en avoir trente, en termes de maturité physique et tactique.

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Présents au MetLife Stadium dans le New Jersey, les recruteurs de Liverpool et d’autres écuries européennes qui aimeraient mettre le grappin sur le Lillois en ont sans doute assez vu pour le placer tout en haut de leurs priorités.

Le LOSC doit déjà se frotter les mains en vue d’un futur transfert qui avoisinera les 80 millions d’euros selon nos sources, tandis que le Maroc jouit désormais d’un joueur de classe mondiale au moins pour la prochaine décennie. Voici pourquoi.

Une science du tempo digne des plus grands

Nous allons calquer notre analyse du match d’Ayyoub Bouaddi sur les quatre facteurs de performance :

technique ;

athlétique ;

tactique ;

mental.

Ayyoub Bouaddi s’est globalement senti comme un poisson dans l’eau aux côtés de Neil El Aynaoui, au sein du double pivot devant la défense instauré par Mohamed Ouahbi depuis sa prise de fonction.

Sur le plan technique, il est vrai qu’il a été un peu en difficulté en première mi-temps, où il a concédé cinq de ses sept pertes de balle. Dont quatre dans son propre camp. Mais il faut aussi souligner qu’il ne semblait pas très à l’aise sur le côté gauche du double pivot.

Pour preuve, il n’a perdu que deux ballons après avoir permuté avec El Aynaoui lors du second acte. Mais globalement, Bouaddi a fait montre d’une grande maîtrise du ballon et d’une aisance technique digne des plus grands.

Sa vitesse gestuelle y a également contribué. Tout comme son efficacité dans le geste. Il est erroné de croire qu’il est un peu pataud. En réalité, c’est un faux lent qui n’a pas besoin de plusieurs touches de balle pour réussir à se sortir de situations complexes.

Mais il n’hésite pas non plus à prendre des risques pour ressortir sous pression. Ses nombreuses projections balle au pied ont fait un bien fou à ses coéquipiers à des moments cruciaux du match.

Tout comme sa précision dans les transmissions là où le temps et l’espace manquent cruellement (voir infographies). Justement, sa science tactique et son intelligence de jeu lui permettent d’identifier les moments où il doit accélérer le tempo ou le ralentir.

Sur ce point, il ressemble à s’y méprendre à Xavi ou Andrés Iniesta, deux des plus grands milieux de terrain qu’ait connus le ballon rond, dont l’utilisation du ballon était un modèle du genre.

Une maturité physique impressionnante pour son âge

Sans ballon, le natif de Senlis (Oise) a été au four et au moulin, tout en dressant la table. Toujours juste dans ses placements, déplacements et replacements, il a sans surprise terminé la rencontre avec le plus grand nombre de récupérations (10) de son équipe.

Son niveau de réactivité et sa lecture du jeu très élevés lui donnent toujours un temps d’avance pour être au bon endroit, au moment idoine. À la faveur notamment d’une excellente condition physique.

Même s’il a déjà disputé 40 matchs et plus de 3.000 minutes de jeu sous le maillot lillois cette saison, Ayyoub Bouaddi dégage une impressionnante sensation de fraîcheur.

Certes, il n’a que 18 ans, mais cela n’explique pas complètement la nouvelle dimension physique qu’il a prise depuis un an. Avec près de 12 kilomètres parcourus, record du match, sa capacité à avoir un gros volume de jeu est difficilement contestable.

Vif et explosif, il n’a certes pas une énorme pointe de vitesse, mais sa résistance au duel et sa puissance sont le symbole d’un profil athlétique complet, appelé à encore s’améliorer au fil des ans. Pour preuve, c’est le Lion de l’Atlas qui a affiché le plus haut pourcentage de duels défensifs gagnés (75%).

Ce qui rend sa copie encore plus impressionnante, ce sont ses ressources mentales. Sa volonté dans l’engagement, sa concentration et sa maîtrise de soi, malgré quelques mauvais gestes dont il a été victime, en font déjà l’un des piliers de l’équipe nationale. Aussi bien pour la Coupe du monde 2026 qu’en vue des prochaines échéances.

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