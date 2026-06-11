Chantier naval de Casablanca : aucune décision prise, trois candidats encore en lice

Relancé en avril 2025, le marché d’exploitation du chantier naval de Casablanca arrive à une étape décisive, sans que son issue soit encore arrêtée. Dans un dossier stratégique, très disputé et entouré de peu de prises de parole officielles, plusieurs éléments permettent désormais de mieux cerner l’état réel du processus. Détails.

Le 11 juin 2026 à 16h06 | Modifié 11 juin 2026 à 19h01

La procédure d’attribution du marché d’exploitation du chantier naval de Casablanca accuse près d’une année de retard. L’appel d’offres avait été lancé le 7 avril 2025. La date limite de soumission était fixée initialement au 9 mai 2025 et celle de l’ouverture des plis financiers au 30...

La lecture de ce contenu est réservée aux abonnés Abonnez-vous dès maintenant S’informer en avant-première et accéder à l’intégralité des contenus PREMIUM

S’informer en avant-première et accéder à l’intégralité des contenus PREMIUM Accédez à nos enquêtes, analyses, portraits, chroniques…

Accédez à nos enquêtes, analyses, portraits, chroniques… Soutenez un journalisme crédible, fiable et indépendant Je m’abonne Déja abonné ? je m’identifie

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.