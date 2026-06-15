Accord États-Unis-Iran : le Maroc soutient l’accord et appelle au respect de ses engagements

Le ministère marocain des Affaires étrangères a qualifié l’accord entre les États-Unis et l’Iran d’étape importante pour la stabilité régionale, appelant à la prompte mise en œuvre et au plein respect de cet accord.

L'accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Iran sur un Mémorandum d’entente revêt une importance particulière pour consolider le cessez-le-feu et garantir durablement la liberté de navigation maritime dans le détroit d’Ormuz, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

De ce fait, le Royaume du Maroc appelle à la prompte mise en œuvre et au plein respect de cet accord, et remercie les médiateurs pour leurs efforts ayant facilité ce progrès, souligne le ministère.

Le Royaume du Maroc espère que cet accord contribuera au règlement, conformément au droit international, des autres questions non résolues, conclut la même source.

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