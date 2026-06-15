Législatives 2026 : le Conseil national de l’Istiqlal pose les bases de son programme électoral
À quelques mois du scrutin de septembre, Nizar Baraka veut installer son parti sur des thèmes concrets et populaires : sécurité hydrique, production locale, industrialisation, moralisation de la vie publique et pouvoir d’achat. Une manière de préparer la bataille des urnes en tentant de répondre aux attentes des citoyens. Si les thèmes sont bien choisis, il reste à connaitre les mesures concrètes que propose le parti.
Réunis pour ce qui constitue l’instance décisionnelle la plus importante du parti entre deux congrès, les membres du Conseil national ont arrêté les priorités qui structureront le programme électoral de l'Istiqlal. Nizar Baraka, secrétaire général du parti, a présidé les travaux, en mettant l'accent sur la nécessité de présenter aux citoyens une offre politique cohérente, axée sur les grands défis nationaux.
Une stratégie axée sur la souveraineté et les infrastructures
Le secrétaire général a mis en avant, au cours de son intervention, les thématiques qui, selon lui, doivent constituer le socle du prochain programme électoral. La gestion des ressources hydriques a occupé une place centrale dans son allocution. À cet égard, il a insisté sur la poursuite des grands projets d'interconnexion des bassins hydrauliques, un sujet qui, au-delà de l'action partisane, doit faire l'objet d'un suivi régulier dans le cadre des politiques publiques.
L’accent a également été mis sur la souveraineté économique. Le parti défend une accélération de l'industrialisation nationale à travers la mise en œuvre de la Charte de l'investissement, avec l'objectif de renforcer la production locale pour réduire la dépendance aux marchés internationaux, notamment dans les secteurs de l'industrie de pointe et de l'agro-industrie.
Moralisation de la vie publique et protection sociale
À l'approche des élections de septembre, le Conseil national a réitéré son attachement à la moralisation de la vie publique. Nizar Baraka a appelé à une pratique politique exigeante, fondée sur l'intégrité et la reddition des comptes. Le parti entend faire de la lutte contre la corruption et les conflits d'intérêts un axe fort de sa future campagne, estimant que la restauration de la confiance des citoyens dans les institutions et les élus est une condition indispensable à la stabilité du pays.
Sur le plan social, le programme évoqué par la direction du parti insiste sur la préservation du pouvoir d'achat des classes moyennes et l'accompagnement des ménages les plus précaires. L'amélioration de l'accès aux services publics de santé et d'éducation demeure une revendication centrale que le parti compte porter devant l'électorat lors des prochaines législatives.
Mobilisation pour le scrutin de septembre
Cette quatrième session du Conseil national a également servi de point de départ pour la préparation logistique et technique des élections de septembre 2026. La direction du parti a exhorté ses sections régionales et provinciales à renforcer leur mobilisation sur le terrain.
L’enjeu, pour le Parti de l’Istiqlal, est de s’appuyer sur ses propositions programmatiques pour convaincre un électorat en attente de solutions concrètes face aux défis économiques et sociaux actuels.
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