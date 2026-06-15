World Cup 2026: exclusively, Google Gemini reveals more about its agreement with the FRMF

EXCLUSIVE. Marwa Khost, Communication Manager at Google MENA, revealed to Médias24 more details about this unprecedented partnership.

Le 15 juin 2026 à 14h30 | Modifié 15 juin 2026 à 14h30

On May 12, 2026, the Royal Moroccan Football Federation (FRMF) announced a partnership with Google focused on Gemini, its artificial intelligence assistant. Under this agreement, Gemini will serve as the FRMF’s AI sponsor from May through July 2026, as part of a strategic collaboration led by Google.

Marwa Khost, Communication Manager at Google Middle East & North Africa, told Médias24 that the project was launched by Google’s teams, eager to explore how their AI models could give supporters fresh, interactive ways to engage with their players and favorite team.

This intensive phase of the partnership will run for three months, from May through July 2026. Its immediate goal is to promote the national team during the 2026 World Cup — to be held in the United States, Canada, and Mexico — while laying the groundwork for future initiatives.

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Our interlocutor points out that this alliance breaks with traditional sports partnerships, which are often confined to static, one‑way communication from the team to its fans. With Gemini, the experience becomes interactive and personalized: supporters can now ask the AI to decode a complex tactical plan or compose a unique chant of encouragement featuring their own name.

Google’s ambition is to turn the football fan — once a mere spectator — into a content creator. To support this shift, a broad marketing campaign will be launched to familiarize the public with the use of existing AI models. The initiative will notably include the sharing of ready‑to‑use models, complete with instructions and rigorously tested prompts developed by technical teams.

These tools, which will be featured on social media and on the Federation’s official platforms, will enable supporters to explore and experiment with the capabilities of the Lyria, Nano, and Banana models.

Beyond public engagement, the partnership also provides structural support for the FRMF’s operations. Gemini’s technical capabilities will be deployed to modernize press office workflows — from automated press release writing and instant multilingual translation to digital content planning.

AI will also play a social role by improving access to information for people with disabilities, thanks to text‑to‑speech technologies.

In addition, the analysis of large‑scale data on fan engagement will equip the FRMF’s marketing departments with more accurate decision‑making tools.

While expressing pride in supporting a national team whose influence now extends locally, regionally, and globally, Google Gemini reaffirmed its intention to establish a long‑term presence.

An FRMF source told Médias24 that a comprehensive agreement — integrating AI into sports preparation, performance analysis, and scouting — will be activated later if the pilot phase proves successful.

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