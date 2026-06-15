World Cup 2026: exclusively, Google Gemini reveals more about its agreement with the FRMF
EXCLUSIVE. Marwa Khost, Communication Manager at Google MENA, revealed to Médias24 more details about this unprecedented partnership.
On May 12, 2026, the Royal Moroccan Football Federation (FRMF) announced a partnership with Google focused on Gemini, its artificial intelligence assistant. Under this agreement, Gemini will serve as the FRMF’s AI sponsor from May through July 2026, as part of a strategic collaboration led by Google.
Marwa Khost, Communication Manager at Google Middle East & North Africa, told Médias24 that the project was launched by Google’s teams, eager to explore how their AI models could give supporters fresh, interactive ways to engage with their players and favorite team.
This intensive phase of the partnership will run for three months, from May through July 2026. Its immediate goal is to promote the national team during the 2026 World Cup — to be held in the United States, Canada, and Mexico — while laying the groundwork for future initiatives.
Our interlocutor points out that this alliance breaks with traditional sports partnerships, which are often confined to static, one‑way communication from the team to its fans. With Gemini, the experience becomes interactive and personalized: supporters can now ask the AI to decode a complex tactical plan or compose a unique chant of encouragement featuring their own name.
Google’s ambition is to turn the football fan — once a mere spectator — into a content creator. To support this shift, a broad marketing campaign will be launched to familiarize the public with the use of existing AI models. The initiative will notably include the sharing of ready‑to‑use models, complete with instructions and rigorously tested prompts developed by technical teams.
These tools, which will be featured on social media and on the Federation’s official platforms, will enable supporters to explore and experiment with the capabilities of the Lyria, Nano, and Banana models.
Beyond public engagement, the partnership also provides structural support for the FRMF’s operations. Gemini’s technical capabilities will be deployed to modernize press office workflows — from automated press release writing and instant multilingual translation to digital content planning.
AI will also play a social role by improving access to information for people with disabilities, thanks to text‑to‑speech technologies.
In addition, the analysis of large‑scale data on fan engagement will equip the FRMF’s marketing departments with more accurate decision‑making tools.
While expressing pride in supporting a national team whose influence now extends locally, regionally, and globally, Google Gemini reaffirmed its intention to establish a long‑term presence.
An FRMF source told Médias24 that a comprehensive agreement — integrating AI into sports preparation, performance analysis, and scouting — will be activated later if the pilot phase proves successful.
READ ALSO
Le football, nouvelle conquête des géants de l’IA : ce que révèle l’accord Gemini-FRMF
à lire aussi
Article : Kacem Bennani Smires : “Dans la transmission des entreprises, il y a un fossé entre ce qu'il faudrait faire et la réalité”
93% du tissu entrepreneurial, 65% des emplois, 60% de la valeur ajoutée nationale... Les entreprises familiales sont l'épine dorsale de l'économie marocaine. Pourtant, une sur quatre seulement réussit sa première transmission. Kacem Bennani Smires, président de l'Institut de l'entreprise familiale Maroc, décrypte les raisons de cette fragilité et les leviers pour y remédier.
Article : Élections 2026 : derrière l’abstention, une demande de transparence et de résultats
À moins de quatre mois du scrutin, une étude de l’association Les Citoyens met au jour un paradoxe politique : 66,6% des répondants jugent le vote important, mais seuls 13,6% font confiance aux dernières élections. Signe d’un électorat qui ne tourne pas le dos aux urnes, mais réclame des preuves concrètes avant d’y retourner. Détails.
Article : Bourse de Casablanca : les minières flambent, le MASI réalise l'une de ses meilleures séances de l'année 2026
Portée par un puissant rebond des valeurs minières et par l'optimisme suscité par l'annonce d'un accord de paix au Moyen-Orient, la Bourse de Casablanca a signé l'une de ses plus fortes progressions de l'année ce lundi 15 juin. Le MASI a bondi de 4,46%, dans un marché marqué par un regain d'appétit pour le risque et des échanges dépassant les 540 MDH.
Article : Prévisions météorologiques pour le mardi 16 juin
Voici les prévisions pour le mardi 16 juin 2026, établies par la Direction générale de la météorologie : - Temps assez chaud sur le Sud-Est, […]
Article : CAN 2025 : en exclusivité, voici les arbitres du TAS appelés à trancher le litige Maroc-Sénégal
Qui tranchera le recours du Sénégal contre la décision ayant attribué la CAN 2025 au Maroc ? Médias24 révèle l'identité des trois arbitres du TAS et les derniers développements d'une procédure désormais entrée dans sa phase d'instruction, mais dont le calendrier repousse toute échéance importante à l'après-Mondial 2026.
Article : Météo du 15 au 21 juin : chaleur, orages locaux et brouillards côtiers au menu de la semaine
Sous l’effet de la dépression thermique saharienne, les températures pourraient atteindre 39 °C à 46 °C dans le Sud-Est, l’Oriental et les provinces sahariennes, tandis que l’influence maritime continuera de tempérer les zones proches de l’Atlantique et de la Méditerranée.