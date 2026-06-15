CAN 2025 : en exclusivité, voici les arbitres du TAS appelés à trancher le litige Maroc-Sénégal
Qui tranchera le recours du Sénégal contre la décision ayant attribué la CAN 2025 au Maroc ? Médias24 révèle l'identité des trois arbitres du TAS et les derniers développements d'une procédure désormais entrée dans sa phase d'instruction, mais dont le calendrier repousse toute échéance importante à l'après-Mondial 2026.
Médias24 est en mesure de révéler l'identité des trois arbitres appelés à trancher le contentieux opposant le Maroc au Sénégal devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), à Lausanne.
Selon nos informations, la formation arbitrale sera présidée par le professeur français Gérald Simon. Il sera assisté de l'Italien Luigi...
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