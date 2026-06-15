Santé : Akdital poursuit son offensive saoudienne avec un nouvel hôpital à Djeddah

En reprenant un établissement déjà bâti de 120 lits, dont l’ouverture est visée au premier trimestre 2027, le groupe coté à Casablanca porte à quatre ses projets dans le Royaume et avance vers son objectif de 2.000 lits à l’international d’ici 2030.

Le groupe Akdital a annoncé la signature d’un contrat pour l’aménagement, l’équipement et la gestion de l’hôpital Aladwani, un établissement hospitalier privé multidisciplinaire situé à Djeddah, en Arabie saoudite.

L’accord porte sur un hôpital déjà construit, dont Akdital doit assurer l’aménagement, l’équipement en technologies médicales de nouvelle génération, ainsi que la gestion et l’exploitation, selon les standards internationaux de qualité et de sécurité des soins.

Situé au cœur de Djeddah, l’hôpital Aladwani devrait disposer d’une capacité allant jusqu’à 120 lits. Il proposera une offre de soins couvrant plusieurs spécialités médicales et chirurgicales, destinée à répondre aux besoins des habitants comme des visiteurs de la ville.

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Cette opération s’inscrit dans la stratégie d’expansion régionale d’Akdital et renforce sa présence en Arabie saoudite. Avec ce projet, le nombre d’établissements portés par le groupe dans le pays atteint désormais quatre : deux hôpitaux à Riyad, un à La Mecque et l’hôpital Aladwani à Djeddah.

Le projet entre également dans le programme de développement international d’Akdital, qui vise une capacité totale de 2.000 lits à l’horizon 2030, à travers une combinaison de projets greenfield et d’opérations d’acquisition sur ses marchés cibles. La mise en service de l’hôpital Aladwani est prévue au premier trimestre 2027.

À travers cette opération, Akdital poursuit son positionnement dans le secteur hospitalier saoudien, en accompagnant les objectifs de la Vision 2030 du Royaume et en mettant à profit son expérience dans l’aménagement, l’équipement, la gestion et l’exploitation d’établissements de santé.

Ce projet marque aussi une nouvelle étape dans l’internationalisation de l’expertise hospitalière marocaine, avec le déploiement en Arabie saoudite d’un modèle déjà éprouvé par le groupe au Maroc.

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