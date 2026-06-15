WaSL by CMI : vers des “Super Apps” marocaines pour payer, réserver et accéder aux services

Après avoir habitué les Marocains à régler factures, taxes et créances depuis leurs canaux bancaires ou partenaires, le CMI veut franchir une nouvelle étape : intégrer les services eux-mêmes dans ces parcours. Avec WaSL, administrations, entreprises, fintechs et établissements de paiement pourront brancher leurs offres sur une infrastructure déjà utilisée par plus de 100 organismes et 32 banques, avec l’ambition de rapprocher les démarches du quotidien des usages numériques existants.

Le Centre monétique interbancaire (CMI) a annoncé, lundi 15 juin 2026, le lancement de WaSL by CMI, un nouveau hub de services digitaux destiné à élargir l’accès aux services du quotidien via les canaux déjà utilisés par les citoyens et les entreprises.

Présenté comme un prolongement de Fatourati, WaSL marque un changement d’échelle pour le CMI. Après avoir industrialisé l’externalisation du recouvrement des créances, factures, impôts, taxes et autres paiements à travers les applications bancaires, les wallets et les réseaux partenaires, le nouveau dispositif vise désormais la distribution de services digitaux.

"Avec Fatourati, nous avons connecté les créances aux canaux de paiement. Avec WaSL, nous connectons désormais les services aux usages quotidiens des utilisateurs", a déclaré Rachid Saihi, directeur général du CMI, cité dans un communiqué.

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Concrètement, WaSL se présente comme un hub mutualisé de distribution digitale. Grâce à des API ouvertes et sécurisées, les entreprises et les administrations pourront intégrer leurs services à grande échelle dans des canaux déjà existants, qu’ils soient digitaux ou physiques.

Le CMI cite notamment les services publics, la mobilité, l’assurance, la santé, le commerce, l’éducation, la réservation, le transport, le divertissement ou encore les services professionnels. Ces offres pourront être accessibles via les applications bancaires, les wallets MarocPay, les réseaux physiques partenaires, les bornes, les marketplaces, les applications fintechs et les futurs environnements connectés à l’écosystème WaSL.

Selon le CMI, l’objectif est de simplifier l’accès aux services sans imposer aux usagers de multiplier les applications ni de rompre leurs parcours habituels. Pour les organismes publics et privés, la plateforme doit réduire la complexité technique et accélérer les délais d’intégration.

La nouvelle offre s’appuie sur l’infrastructure de Fatourati, qui traite aujourd’hui plus de 250 millions de transactions par an, pour plus de 220 milliards de dirhams de flux. Elle connecte plus de 100 organismes, 32 banques et établissements de paiement partenaires, ainsi que plus de 70 canaux digitaux et physiques.

Avec WaSL, le CMI entend passer du paiement multicanal à la distribution massive de services connectés. Le paiement n’est plus seulement une finalité, mais devient un composant intégré aux parcours métiers et aux expériences digitales.

La plateforme doit aussi permettre aux applications bancaires et aux wallets d’évoluer progressivement vers de véritables "Super Apps" marocaines. Les utilisateurs pourraient ainsi payer, réserver, déclarer, souscrire ou accéder à des services administratifs, de mobilité, de santé, de commerce ou d’assurance depuis les mêmes environnements.

"WaSL ouvre la voie à une nouvelle génération de Super Apps interconnectées au Maroc. Notre ambition est de simplifier l’accès aux services digitaux pour les citoyens et les entreprises, tout en permettant aux acteurs publics et privés de distribuer leurs offres à grande échelle", a ajouté Rachid Saihi.

Ouverte aux entreprises, administrations, banques, établissements de paiement, fintechs et éditeurs de services, WaSL se veut évolutive, sécurisée et interopérable. Après Fatourati, le paiement reste le socle du dispositif, tandis que le service devient la nouvelle frontière de l’écosystème porté par le CMI.

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