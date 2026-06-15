Casablanca : le tourisme d’affaires marque le pas, les hôteliers s’inquiètent pour la saison estivale

Entre les répercussions du conflit au Moyen-Orient, les perturbations aériennes, l’absence d’infrastructures adaptées et la concurrence croissante de l’hébergement informel, les hôteliers constatent un recul sensible du tourisme d’affaires à Casablanca. Inquiet pour la saison estivale, Mohamed Saouti, vice-président du conseil régional du tourisme de Casablanca-Settat et président de l’Association de l’industrie hôtelière de Casablanca, tire la sonnette d’alarme.

Contactés par Médias24, des hôteliers du Grand Casablanca font état d’une baisse de la fréquentation liée au tourisme d’affaires, accompagnée d’annulations de réservations dans plusieurs établissements. Selon leur président, Mohamed Saouti, cette situation, attribuée aux répercussions du conflit au Moyen-Orient, révèle également des fragilités structurelles qui pénalisent depuis longtemps la destination.

Une baisse ressentie dans la majorité des hôtels

"Depuis quelques semaines, l’activité du tourisme d’affaires est en net recul à Casablanca", nous déclare le président de l’Association de l’industrie hôtelière de Casablanca, en ajoutant que la plupart des hôtels font face à une vague croissante d’annulations de réservations.

Sans avancer de chiffres précis sur la part des clientèles concernées, Mohamed Saouti souligne que le segment du tourisme d’affaires représente traditionnellement une composante essentielle de l’activité touristique à Casablanca, dont le taux moyen d’occupation hôtelier tournerait autour de 37%.

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Il ajoute que cette situation affecte également les stations balnéaires situées dans l’environnement immédiat de la capitale économique, notamment Mazagan, dont une partie importante de la clientèle dépend directement des déplacements professionnels.

Le conflit au Moyen-Orient et les perturbations aériennes pointés du doigt

Pour le vice-président du conseil régional du tourisme (CRT) de Casablanca-Settat, le ralentissement actuel serait directement lié aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient.

"Sachant que cette région représente une part très importante du tourisme d’affaires dans la capitale économique, les répercussions de ce conflit se traduisent par une nette diminution des déplacements professionnels et par des annulations de voyages".

En cause, la fermeture temporaire ou la réduction des dessertes sur une douzaine de lignes aériennes opérées notamment par Emirates et Qatar Airways vers Casablanca, qui ont compliqué les déplacements des voyageurs d’affaires et pénalisé les hôtels casablancais.

Estimant que la capacité de développement de la destination reste limitée par le faible nombre de créneaux accordés aux compagnies à bas coûts à l’aéroport Mohammed V, Mohamed Saouti considère qu’une ouverture plus large permettrait d’améliorer le remplissage des hôtels du jeudi au dimanche.

Des inquiétudes pour la saison estivale liées au poids du secteur informel

Au-delà du tourisme d’affaires, notre interlocuteur s’interroge sur le comportement des Marocains résidant à l’étranger (MRE), dont l’arrivée constitue traditionnellement un soutien important pour l’activité touristique estivale.

"Nous comptons beaucoup sur les Marocains résidant à l’étranger, mais cela a l’air mal parti pour l’instant", confie Mohamed Saouti. Ainsi, les premiers indicateurs observés depuis le début de l’été ne permettent pas encore d’anticiper une saison comparable à celle de l’année dernière.

Il souligne qu’une part importante de cette clientèle privilégie désormais les locations d’appartements relevant de l’hébergement informel, au détriment des établissements hôteliers classés. Cette concurrence non déclarée figure parmi les principales préoccupations de la profession.

Estimant subir une concurrence déloyale de la part des locations informelles, qui échappent aux contraintes réglementaires, fiscales et sécuritaires imposées aux hôtels, le professionnel se dit impuissant, en rappelant que les leviers d’action relèvent essentiellement du ministère de tutelle.

L’absence d’un palais des congrès, handicap majeur

Au-delà de la conjoncture, le président des hôteliers du Grand Casablanca pointe des faiblesses structurelles, notamment l’absence d’un véritable palais des congrès et d’un parc des expositions de dimension internationale, attendus depuis plus de vingt ans par les opérateurs concernés.

En attendant la concrétisation du projet annoncé à proximité de l’aéroport Mohammed V, qu’il juge nécessaire pour hisser l’offre aux ambitions économiques de la métropole, il estime que cette carence prive Casablanca d’une partie importante du marché international du segment d’affaires de type MICE (meetings, incentives, conferences and exhibitions).

Il appelle ainsi à une amélioration de la connectivité aérienne, à la concrétisation du projet de palais des congrès et à une action plus ferme des autorités de tutelle contre l’hébergement informel, autant de leviers qui, selon lui, permettraient de redonner à Casablanca les moyens de son ambition.

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