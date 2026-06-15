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Météo du 15 au 21 juin : chaleur, orages locaux et brouillards côtiers au menu de la semaine

Sous l’effet de la dépression thermique saharienne, les températures pourraient atteindre 39 °C à 46 °C dans le Sud-Est, l’Oriental et les provinces sahariennes, tandis que l’influence maritime continuera de tempérer les zones proches de l’Atlantique et de la Méditerranée.

Prévisions météo pour le samedi 28 juin 2025
Le 15 juin 2026 à 15h37 | Modifié 15 juin 2026 à 16h18

La Direction générale de la météorologie (DGM) explique cette situation par l’activité de la dépression thermique saharienne, qui favorise la remontée d’air chaud et sec vers le Maroc, particulièrement dans les régions intérieures et méridionales.

À l’inverse, les côtes atlantiques et méditerranéennes continueront de bénéficier de l’effet modérateur des courants marins frais et de l’influence de l’anticyclone des Açores. Des nuages bas, accompagnés localement de brouillard ou de bruine, sont ainsi attendus durant la nuit et la matinée.

Ce lundi 15 juin 2026, le temps restera relativement chaud à chaud sur le Sud-Est, l’Oriental et le sud des provinces sahariennes, avec des températures pouvant atteindre 39 °C à 46 °C dans certaines zones. Des vents relativement forts souffleront également sur les côtes centrales, le Sud-Est et les provinces du Sud, avec des risques de chasse-poussière.

Mardi 16 juin, les conditions demeureront relativement chaudes dans le Sud-Est, l’Est, le Saïss et l’intérieur du Gharb. Des nuages cumuliformes se développeront sur le Moyen Atlas, le Rif et les hauts plateaux orientaux, pouvant occasionner des averses orageuses locales. Les vents resteront relativement forts dans plusieurs régions du Sud et de l’Est.

Mercredi 17 juin, le temps chaud persistera dans le Sud-Est, l’Oriental et l’intérieur des provinces sahariennes. Des nuages bas relativement denses continueront d’affecter les zones côtières, tandis que des développements orageux sont attendus sur le Moyen Atlas et le sud de la région de l’Est. Des soulèvements locaux de poussière demeurent également possibles.

De jeudi 18 juin à dimanche 21 juin, le temps relativement chaud se maintiendra dans les provinces du Sud, le Sud-Est et les plaines intérieures. Les nuages bas et brouillards matinaux persisteront près des côtes, alors que des nuages instables continueront de se former sur les reliefs de l’Atlas.

Les températures devraient connaître une légère hausse progressive au fil de la semaine, notamment dans les régions intérieures du Royaume.

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Le 15 juin 2026 à 15h37

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