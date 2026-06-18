Le printemps 2026 au Maroc, l’un des plus chauds depuis 1981
Vagues de froid tardives, chutes de neige printanières, épisodes de chaleur précoce… le printemps 2026 a été marqué par une météo particulièrement contrastée au Maroc. Il se classe au 12ᵉ rang des printemps les plus chauds enregistrés depuis 1981.
Le printemps 2026 a été marqué par une météo particulièrement contrastée au Maroc. Entre vagues de froid tardives, chutes de neige printanières dans les reliefs de l’Atlas et épisodes de chaleur précoce, la saison a illustré la forte variabilité climatique que connaît le Royaume.
Dans sa dernière note saisonnière, la Direction générale de la météorologie (DGM) indique que la température moyenne nationale a dépassé de 0,29°C la normale de référence établie sur la période 1991-2020. Avec cette anomalie thermique, le printemps 2026 se classe au 12ᵉ rang des printemps les plus chauds enregistrés depuis 1981.
Cette hausse reste toutefois nettement inférieure à celles observées lors des printemps 2023 et 2024, qui avaient enregistré des anomalies respectives de +2,05°C et +1,18°C.
Sur le plan pluviométrique, le déficit national s’est établi à 9,6% pour la saison. Un niveau relativement proche de la normale, selon la DGM, et bien moins marqué que ceux enregistrés au cours des printemps 2023 (-57,6%) et 2024 (-17,3%). Après l’excédent de précipitations observé au printemps 2025 (+30,3%), la saison 2026 marque ainsi un retour à des conditions plus proches des moyennes climatiques.
Parmi les épisodes marquants de la saison figure une vague de froid tardive survenue du 3 au 13 mars. Les températures minimales sont descendues jusqu’à -5,2°C à Midelt, 1,9°C à Khouribga et 2°C à Taza. Le mois de mars 2026 s’est ainsi classé au dixième rang des mois de mars les plus froids depuis 1981.
Quelques semaines plus tard, du 14 au 20 mai, un nouvel épisode de fraîcheur a provoqué des chutes de neige tardives sur les reliefs du Haut et du Moyen Atlas.
La tendance s’est ensuite brutalement inversée avec une vague de chaleur précoce ayant touché une grande partie du pays entre le 20 et le 27 mai. Les températures ont localement dépassé les 43°C, atteignant 43,6°C à Sidi Slimane, 43,7°C à Taroudant et 43,8°C à Smara.
À Safi, un nouveau record mensuel a même été enregistré le 25 mai avec une température maximale de 42,5°C, dépassant l’ancien record de 40,5°C établi en mai 2001.
Pour la DGM, cette succession d’épisodes extrêmes en l’espace de quelques semaines souligne l’importance du suivi météorologique et climatique ainsi que le rôle des systèmes d’alerte précoce. Dans un contexte de variabilité climatique croissante, l’anticipation des phénomènes extrêmes demeure un enjeu majeur pour protéger les populations et renforcer la résilience des différents secteurs socio-économiques.
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