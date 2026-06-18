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Industrie : Cicor quitte la Tunisie et renforce sa présence au Maroc

Le groupe suisse Cicor annonce la cession de ses activités en Tunisie et prévoit de concentrer ses activités de production en Afrique du Nord sur ses sites de Berrechid et de Témara, dans le cadre de sa stratégie globale visant à améliorer sa rentabilité et à soutenir l’intégration des acquisitions réalisées en 2025.

Industrie : Cicor quitte la Tunisie et renforce sa présence au Maroc
H.K.
Le 18 juin 2026 à 13h37 | Modifié 18 juin 2026 à 13h52

Cicor Group, un des leaders mondiaux dans la conception et la fabrication de solutions électroniques de pointe, a annoncé un important programme de restructuration et d'optimisation industrielle, marqué notamment par la cession de son unité de production en Tunisie et le renforcement de ses activités au Maroc, qui devient un pôle stratégique du groupe en Afrique du Nord.

L'entreprise suisse prévoit la concentration de ses activités de production en Afrique du Nord sur ses sites de Berrechid et de Témara, près de Casablanca. Cette réorganisation s’inscrit dans une stratégie globale visant à améliorer la rentabilité et à soutenir l’intégration des acquisitions réalisées en 2025.

Selon l'entreprise, le site tunisien, qui employait environ 90 personnes, sera cédé pour un montant de 1,3 million d'euros. Cette opération, déjà signée et dont la finalisation est attendue en juin 2026, s’accompagne d’une rationalisation des activités en Afrique du Nord, sans impact sur le chiffre d’affaires du groupe, les relations avec les clients étant maintenues.

Au Maroc, les anciennes activités d’Éolane et de Valtronic de Cicor à Berrechid seront regroupées sur le site actuel, précise la même source.

Cette restructuration s’inscrit dans un programme plus large visant à générer plus de 10 millions de francs suisses d’amélioration annuelle de l’EBITDA, tout en optimisant les opérations du groupe à l’échelle internationale.

Elle prévoit également des transferts de production vers plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, la Suisse et l’Indonésie, ainsi qu’une réduction d’environ 220 postes à l’échelle mondiale, ajoute la même source.

Cicor confirme ses prévisions financières pour 2026, tablant sur un chiffre d’affaires compris entre 700 et 750 millions de francs suisses et un EBITDA ajusté de 70 à 80 millions de francs suisses.

La situation géopolitique, les fluctuations des taux de change et la pénurie croissante de composants constituent les principaux risques pour la réalisation de ces objectifs, conclut l'entreprise.

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Tags : Afrique du Nord, cicor, Industrie, Maroc-Tunisie
H.K.
Le 18 juin 2026 à 13h37

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