ENQUÊTE. Manuels scolaires : le nouveau modèle qui fait trembler les éditeurs (2/2)

Après les ruptures de la rentrée, l’autre face de la réforme apparaît dans les comptes des éditeurs. Sorties de la conception des manuels et cantonnées à l’impression-distribution, certaines maisons disent devoir vendre des ouvrages à 9, 15 DH ou 17 DH tout en assumant les frais de production, de stockage et de logistique. Dans ce deuxième volet, Médias24 examine les effets économiques du modèle des écoles pionnières, entre baisse des prix, saisine du Conseil de la concurrence et inquiétudes sur la survie d’une filière longtemps structurée autour du livre scolaire.

Le 17 juin 2026 à 9h06 | Modifié 17 juin 2026 à 9h07

Le premier volet de cette enquête partait d’une scène très concrète : un manuel de français affiché à 4,05 DH, introuvable en librairie, et une mère d’élève contrainte de multiplier les déplacements pour tenter de le trouver. Derrière cette rupture de stock, apparue à la rentrée 2025-2026 dans...

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