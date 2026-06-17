ENQUÊTE. Manuels scolaires : le nouveau modèle qui fait trembler les éditeurs (2/2)
Après les ruptures de la rentrée, l’autre face de la réforme apparaît dans les comptes des éditeurs. Sorties de la conception des manuels et cantonnées à l’impression-distribution, certaines maisons disent devoir vendre des ouvrages à 9, 15 DH ou 17 DH tout en assumant les frais de production, de stockage et de logistique. Dans ce deuxième volet, Médias24 examine les effets économiques du modèle des écoles pionnières, entre baisse des prix, saisine du Conseil de la concurrence et inquiétudes sur la survie d’une filière longtemps structurée autour du livre scolaire.
Le premier volet de cette enquête partait d’une scène très concrète : un manuel de français affiché à 4,05 DH, introuvable en librairie, et une mère d’élève contrainte de multiplier les déplacements pour tenter de le trouver. Derrière cette rupture de stock, apparue à la rentrée 2025-2026 dans...
- S’informer en avant-première et accéder à l’intégralité des contenus PREMIUM
- Accédez à nos enquêtes, analyses, portraits, chroniques…
- Soutenez un journalisme crédible, fiable et indépendant
à lire aussi
Article : Maaden Structures : une restructuration financière à 10 millions de dirhams
Le capital de l'entreprise spécialisée dans le mobilier urbain et l'appareillage électrique passe à 10 millions de DH à la suite d'une opération de restructuration financière transformant ses dettes envers sa maison-mère en capital.
Article : La Galice demande à Madrid de rouvrir le marché marocain aux bovins espagnols
Après plusieurs mois de blocage lié à la dermatose nodulaire contagieuse, les autorités régionales invoquent l’absence de nouveaux cas depuis mars en Catalogne et en Aragon pour réclamer des discussions avec Rabat.
Article : La Princesse Lalla Asmaa lance à Rabat le programme “La prothèse auditive pour tous”
La Princesse Lalla Asmaa, présidente de la Fondation Lalla Asmaa, a présidé mardi 16 juin à Rabat la première Journée des patients souffrant de surdité. L’événement a été marqué par le lancement du programme national "La prothèse auditive pour tous". Un programme inédit destiné à rendre l’appareillage auditif gratuit et accessible aux Marocains les plus démunis.
Article : André Azoulay reçoit le prix Boutros Boutros-Ghali de la Paix
Le Forum de Crans Montana salue l’engagement de longue date du conseiller du Roi Mohammed VI en faveur du dialogue interculturel, de la mémoire judéo-marocaine et du rayonnement d’Essaouira.
Article : Fruits rouges : l’émirati Elite Agro porte son pari marocain à 1,3 MMDH
Avec une septième ferme de 200 hectares inaugurée à Kénitra, le groupe place le Royaume au cœur de sa production de myrtilles et de framboises.
Article : Maroc-Écosse : l'Ouzbek Tantashev au sifflet, deux ans après la demi-finale olympique mouvementée contre l’Espagne
Désigné par la FIFA pour la rencontre du 19 juin au Boston Stadium, celui qui est arbitre international depuis 2013 avait quitté le terrain dès la 15e minute aux Jeux olympiques de Paris après une collision avec Marc Pubill.