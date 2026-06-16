img_pub
S'abonner
Rubriques
Publicité
Publicité
ECONOMIE

Marchés publics : le gouvernement prêt à revoir le quota de 30% réservé aux TPME

Devant les députés, Younes Sekkouri a reconnu les limites du dispositif censé ouvrir la commande publique aux petites entreprises, encore freinées par les délais de paiement et les difficultés d’accès aux appels d’offres.

Marchés publics : le gouvernement prêt à revoir le quota de 30% réservé aux TPME
H.K.
Le 16 juin 2026 à 12h26 | Modifié 16 juin 2026 à 12h29

Le ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, Younes Sekkouri, a indiqué lundi 15 juin 2026 que le gouvernement est prêt à revoir le décret relatif aux marchés publics, en raison des observations formulées sur la part réservée aux très petites, petites et moyennes entreprises (TPME), actuellement fixée à 30%.

Lors d'une réponse aux questions orales à la Chambre des représentants, M. Sekkouri a indiqué que “les très petites, petites et moyennes entreprises continuent de faire face à plusieurs difficultés”.

Ces difficultés résultent, d’une part, du contexte récent et des différents chocs qu’elles ont subis, notamment les problèmes liés aux délais de paiement. D’autre part, elles concernent l’accès aux marchés publics”, a ajouté le ministre.

Le ministre a souligné que, malgré l'adoption du décret relatif aux marchés publics et la mise en place d'un quota de 30% réservé à ces entreprises, des observations et des remarques subsistent quant à l'efficacité de ce dispositif.

Il a ainsi affirmé que le gouvernement est disposé à réviser ce décret afin de mieux accompagner ces entreprises et de faciliter leur accès aux marchés publics.

À découvrir

ENQUÊTE. Manuels scolaires : derrière les pénuries de livres, la fin d’un modèle vieux de 20 ans
ENQUÊTE. Manuels scolaires : derrière les pénuries de livres, la fin d’un modèle vieux de 20 ans
Made in EU : Renault et Stellantis plaident pour l’Europe, mais gardent une porte ouverte au Maroc
Made in EU : Renault et Stellantis plaident pour l’Europe, mais gardent une porte ouverte au Maroc
Chantier naval de Casablanca : aucune décision prise, trois candidats encore en lice
Chantier naval de Casablanca : aucune décision prise, trois candidats encore en lice
Médias24 - Journal économique marocain en ligne
Vous avez un projet immobilier en vue ? Yakeey & Médias24 vous aident à le concrétiser!
Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp
© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.
H.K.
Le 16 juin 2026 à 12h26

à lire aussi

Au port de Casablanca, un premier navire Supramax de 55.000 tonnes pour Cosumar
Communication d'entreprise

Au port de Casablanca, un premier navire Supramax de 55.000 tonnes pour Cosumar

Un premier navire vraquier sucrier d'une capacité avoisinant 55.000 tonnes, affrété par le groupe Cosumar, a été accueilli au terminal polyvalent de Marsa Maroc au port de Casablanca. Ce navire est le premier à bénéficier de l’approfondissement des quais à 12 mètres de tirant d’eau.

Épisode 3 : « Nous ne sommes pas venus regarder un match »
Contributions

Épisode 3 : « Nous ne sommes pas venus regarder un match »

Après avoir découvert la diversité des profils présents à Santiago, une autre réalité apparaît au fil des entretiens. Les centaines de Marocains qui ont traversé la planète pour assister à la finale de la Coupe du monde U20 ne se considèrent pas comme de simples spectateurs. Pour beaucoup d’entre eux, leur présence constitue une contribution à la performance de l’équipe nationale. Entre soutien moral, devoir patriotique et sentiment de participation, ils développent une conception particulière du supportérisme qui brouille la frontière entre les tribunes et le terrain.

Marsa Maroc : Mohammed Bendahmane aux commandes du terminal Ouest de Nador West Med
Quoi de neuf

Marsa Maroc : Mohammed Bendahmane aux commandes du terminal Ouest de Nador West Med

Passé par le Togo, l’Irak, le Canada et la Guadeloupe, le dirigeant rejoint un projet porté avec CMA CGM et présenté comme une étape majeure pour l’industrie maritime marocaine.

L’Office des Changes lance &ldquo;SARF&rdquo;, sa nouvelle plateforme digitale de gestion des devises
Quoi de neuf

L’Office des Changes lance “SARF”, sa nouvelle plateforme digitale de gestion des devises

Déployé après un programme de formation mené dans toutes les régions, l’outil doit permettre aux sociétés de change de traiter les achats et ventes de devises, d’éditer les bordereaux et de renforcer leur conformité LBC/FT.

AXA Crédit Maroc change de dénomination et devient Stellantis Salaf Maroc
Quoi de neuf

AXA Crédit Maroc change de dénomination et devient Stellantis Salaf Maroc

Rachetée majoritairement par FIDIS en septembre 2025, la société déploie désormais une offre de financement automobile pour les marques du groupe, tout en maintenant son activité historique de prêt personnel.

Avant sa fusion avec Allianz, Sanlam Maroc obtient le visa de l’AMMC pour son augmentation de capital
Actus

Avant sa fusion avec Allianz, Sanlam Maroc obtient le visa de l’AMMC pour son augmentation de capital

À quelques semaines des assemblées générales du 2 juillet, le rapprochement entre les deux assureurs entre dans sa phase décisive, avec une opération valorisée à 2,56 MMDH et une date d’échange des titres fixée au 7 juillet.

Médias24 est un journal économique marocain en ligne qui fournit des informations orientées business, marchés, data et analyses économiques. Retrouvez en direct et en temps réel, en photos et en vidéos, toute l’actualité économique, politique, sociale, et culturelle au Maroc avec Médias24

Notre journal s’engage à vous livrer une information précise, originale et sans parti-pris vis à vis des opérateurs.

Toute l'actualité
Épisode 3 : « Nous ne sommes pas venus regarder un match »
Marsa Maroc : Mohammed Bendahmane aux commandes du terminal Ouest de Nador West Med
L’Office des Changes lance "SARF", sa nouvelle plateforme digitale de gestion des devises
Marchés publics : le gouvernement prêt à revoir le quota de 30% réservé aux TPME
AXA Crédit Maroc change de dénomination et devient Stellantis Salaf Maroc
Avant sa fusion avec Allianz, Sanlam Maroc obtient le visa de l’AMMC pour son augmentation de capital
André Azoulay : l’Espace Amazigh donne à l’Alhambra “une nouvelle vocation”
Nouvelle baisse du prix du gasoil et de l'essence ce mardi 16 juin
Le "plus important" est "une ouverture totale et sans condition du détroit d'Ormuz" (AIE)(afp)
IA et désarmement : le Maroc plaide à Genève pour une approche éthique et encadrée