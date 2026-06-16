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Wall Street ouvre sans direction claire, attend des détails sur l'accord Etats-Unis-Iran

Wall Street ouvre sans direction claire, attend des détails sur l'accord Etats-Unis-Iran
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Le 16 juin 2026 à 13h38

La Bourse de New York a ouvert sans grand entrain mardi, dans l'attente de précisions sur l'accord entre l'Iran et les Etats-Unis, tandis que SpaceX poursuit son envolée quelques jours après son entrée en Bourse retentissante.

Au lendemain d'un record en clôture, le Dow Jones prenait 0,43% dans les premiers échanges. L'indice Nasdaq reculait de 0,13%, tandis que l'indice élargi S&P 500 était à l'équilibre (-0,01%).

Nasdaq

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Le 16 juin 2026 à 13h38

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